Nationalbank-Coup: ÖVP bessert das Einkommen der Eheleute Hahn auf

Die ÖVP schaut auf seine Leute – auch wenn sie schon in Pension sind. So soll der frühere EU-Kommissar Johannes „Gio“ Hahn (68) den begehrtesten Nebenjob Österreichs bekommen: Generalratspräsident in der Österreichischen Nationalbank (OeNB) mit einem Jahres-Salär von 88.000 Euro.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Langweiler folgt Großkotz

„Langweiliger Hahn folgt auf Großkotz Mahrer“, fasste Claus Pándi die Personalentscheidung der ÖVP, die heute, Mittwoch, im Ministerrat mit den Stimmen der SPÖ und Neos beschlossen werden soll, in seinem Krone-Kommentar zusammen.

Mit der Bestellung sorgt ÖVP-Kanzler Christian Stocker zudem dafür, dass die Eheleute Johannes Hahn und Susanne Riess-Hahn (vormalige Riess-Passer) nicht am Hungertuch nagen müssen. Denn die ehemalige Vizekanzlerin musste im März aus dem Generalrat der Nationalbank ausscheiden. Sie war zuvor wegen ihrer Aufsichtsratsfunktion bei der insolventen Signa-Gruppe des umstrittenen Investors René Benko in die Kritik geraten.

Schulden-Kanzler wurde Bankdirektor

Ob die ÖVP mit diesem Versorgungsposten für einen Politik-Pensionisten Fingerspitzen-Gefühl zeigt, darf bezweifelt werden. Man steckt damit einem Mann, der als Ex-EU-Kommissar eine Luxus-Pension genießt und außerdem seit Mai EU-Sonderbeauftragter für Zypern ist, noch mehr Geld in den Rachen. Aber die ÖVP-Spitze schert sich offenbar wenig um die öffentliche Meinung. Das hat sie einmal mehr bewiesen, als sie mit Hilfe ihres Koalitionspartners SPÖ den Schulden-Kanzler Karl Nehammer zum Bankdirektor machte – zum Vizepräsidenten der Europäischen Investitionsbank (EIB).