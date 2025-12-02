Gewalt an Frauen: LH-Stellvertreter Landbauer setzt auf Selbstverteidigung

Gewalt an Frauen – ein Dauerthema wie die Überlegung, etwas dagegen zu tun. Während die Regierung immer mehr Geld für Maßnahmenpakete ausgibt, die nichts nützen, und sich immer mehr Frauen bewaffnen, um sich im Falle des Falles wehren zu können, setzt Niederösterreichs FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Udo Landbauer auf Selbstverteidigungs-Kurse.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Aktion traf Nerv der Menschen

Die Aktion „Nicht mit mir“ traf den Nerv der Menschen. Binnen kürzester Zeit waren die Kurse ausgebucht – am Ende des Jahres absolvierten 150 Frauen und Mädchen ab 14 Jahren den von Landbauer initiierten und vom Sportland Niederösterreich umgesetzten Selbstverteidigungs-Kurs, der in Purgstall, Zwettl, Deutsch-Wagram, Wiener Neustadt und St. Pölten angeboten wurde. „Das ist für mich ein klarer Auftrag, das Projekt auch 2026 durchzuführen“, sagte Landbauer anlässlich der Urkunden-Übergabe an die Absolventen in St. Pölten.

LH-Stellvertreter Udo Landbauer bei der Urkunden-Übergabe an eine Kursteilnehmerin.

Nötiges Rüstzeug, um Grenzen zu setzen

Mit dem vom Judo Landesverband betreuten Projekt „Nicht mit mir“ wird Mädchen und Frauen das nötige Rüstzeug in die Hand gegeben, um selbstbewusst Grenzen zu setzen und sich schützen zu können. Das schafft Sicherheit im Alltag, stärkt das Selbstvertrauen und bietet zudem eine niederschwellige Möglichkeit, in unterschiedlichen Kampfsportarten hineinzuschnuppern. Besonders gut für Frauen eignet sich auch Jiu Jitsu, da es dabei weniger um Kraft als um Technik geht.

Interessenten für Kurse im nächsten Jahr können sich bereits jetzt unter www.sportlandnoe.at/projekte/nicht-mit-mir mit ihrer E-Mail-Adresse vormerken lassen.