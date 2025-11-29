Drei Kosovaren festgenommen – Zahl der Einbrüche stark zurückgegangen

Oberösterreich verzeichnet seit Kurzem deutlich weniger Einbrüche während der Dämmerung. Laut Polizei ist die Zahl der Taten seit der Festnahme von drei Kosovaren deutlich gesunken – auch wenn noch offen ist, in welchem Umfang das Trio tatsächlich an den bisherigen Vorfällen beteiligt war. Auch ganz konkrete Tipps für die Oberösterreicher haben die Ermittler.

Einbruchssaison geht weiter

Bei einer Pressekonferenz betonten Landespolizeidirektor Andreas Pilsl und Ermittler des Landeskriminalamts am gestrigen Freitag, dass die Einbruchssaison trotz der jüngsten Ermittlungserfolge nicht vorbei sei. Die Bevölkerung solle daher verstärkt auf Grundschutzmaßnahmen achten.

Zwei Kosovaren festgenommen

Im Herbst hatten die Ermittler einen auffälligen Anstieg an Einbrüchen in Wohnungen und Häusern im Raum Steyr beobachtet. Am 12. November wurde dann ein Kosovare festgenommen, kurz darauf ein weiterer Landsmann, der als Komplize gilt. Den beiden werden bislang zwölf Einbrüche zugerechnen, es könnten jedoch noch mehr werden.

Weiterer Kosovare in Haft

Auch im Bezirk Grieskirchen war zuletzt ein Anstieg an Wohnraumeinbrüchen registriert worden. In diesem Zusammenhang geriet ein weiterer Kosovare ins Visier der Polizei – ein Mann mit einschlägiger Vorstrafe. Er hätte nach seiner bedingten Haftentlassung das Bundesland nicht mehr betreten dürfen, ignorierte jedoch das Rückkehrverbot und hielt sich unter falscher Identität in Oberösterreich auf. Er sitzt nun wieder in Haft und muss seine Reststrafe verbüßen. Ob er mit den aktuellen Einbrüchen zu tun hat, ist noch unklar; die Ermittler halten es aber für möglich – vor allem, weil die Einbruchszahlen seit seiner Festnahme deutlich gesunken sind.

Praktische Tipps gegen Einbrecher

Die Polizei mahnt die Oberösterreicher weiterhin zur Achtsamkeit und fasste die wichtigsten Tipps gegen Einbrecher zusammen:

1. Sicherheitsfenster und -türen, Zusatzschlösser, Gitter und Ähnliches bieten meistens ausreichend Widerstand. Auch bei kurzer Abwesenheit sollten alle Schlösser zugesperrt und Fenster geschlossen (nicht gekippt) werden!

2. Einbruchsmelde- oder Videoüberwachungsanlagen können eine gute Ergänzung sein, wenn diese sinnvoll eingesetzt und angewandt werden.

3. Gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe sind sehr wichtig, denn Zusammenhalt schreckt Kriminelle ab!

4. Vermeiden Sie Zeichen der Abwesenheit! Lassen Sie beispielsweise Briefkästen leeren!

5. Vermeiden Sie Sichtschutz, der Kriminellen ein ungestörtes Einbrechen ermöglicht!

6. Räumen Sie Gegenstände wie Werkzeuge und Leitern weg, sonst machen Sie es den Einbrechern zu leicht!

7. Verwenden Sie bei Abwesenheit in den Abendstunden Zeitschaltuhren und überlegen Sie, ob eine Außenbeleuchtung sinnvoll ist!

8. Sehen Sie regelmäßig im Kellerabteil und in Abstellräumen nach dem Rechten!

Quelle: LPD Oberösterreich





