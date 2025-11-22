â€žLÃ¼genâ€œ, â€žSkrupellosigkeitâ€œ – Kern und Strolz zeichneten dÃ¼stere Politiker-Zeit

Naht das Ende fÃ¼r die Dreier-Koalition? Diese Frage stellen sich immer mehr Politik-Beobachter, die mit einer RÃ¼ckkehr von Ex-SPÃ–-Kanzler Christian Kern und Ex-Ã–VP-Kanzler Sebastian Kurz rechnen. Im ORF bekamen die Zuschauer gestern, Freitag, einen Vorgeschmack darauf, was auf sie zukommen kÃ¶nnte.

Unter dem Titel â€ž3 Am Runden Tisch: Was kann Macht?â€œ diskutierten Christian Kern und Neos-GrÃ¼nder Matthias Strolz zu diesem Thema – und sie machten Aussagen, nach denen man nicht so einfach zur Tagesordnung Ã¼bergehen kann.

Strolz: “Ich kann nicht lÃ¼gen” – Kurz: “Macht nichts, ich kann das”

Brisant: LÃ¼gen-VorwÃ¼rfen gegen Sebastian Kurz. Moderatorin Patricia Pawlicki erzÃ¤hlte – als wÃ¤re es das Normalste auf der Welt – wie Matthias Strolz im Jahr 2016 eine Plattform mit Kurz grÃ¼nden wollte. Intern ausgemacht sei gewesen, nicht darÃ¼ber zu reden. Strolz habe Kurz gefragt: â€žWas ist, wenn wir gefragt werden?â€œ Darauf habe Kurz gesagt: â€žDann sagen wir nichtsâ€œ. Strolz aber soll gemeint haben: â€žIch will nicht lÃ¼gen. Ich kann nicht lÃ¼genâ€œ. Kurz soll geantwortet haben: â€žMacht nichts, ich kann dasâ€œ.

Ã–sterreicher mit strategisch notwendigem Unsinn Ã¼berflutet

Matthias Strolz stimmte den AusfÃ¼hrungen der ORF-Moderatorin nickend zu und verschÃ¤rfte diese auch noch, als er auf die Frage antwortete, ob man lÃ¼gen kÃ¶nnen mÃ¼sse, um an der Macht zu bleiben: LÃ¼gen solle nicht Standard-Instrument in der Politik sein, sagte Strolz und berichtete von einem Buch, das der Kommunikationschef â€žeines Ex-Kanzlersâ€œ (gemeint war Kurz) schrieb – und zwar mit umfassbarem Inhalt. Strolz zitierte:

Immer dann, wenn wir in BedrÃ¤ngnis kamen, dann haben wir die Ã–ffentlichkeit mit ScheiÃŸe Ã¼berflutet und wir haben das einen strategisch notwendigen Unsinn genannt.

Das sei so etwas wie die Schwester der LÃ¼ge, â€žund dann erzÃ¤hlt er das auch noch Ã¶ffentlich und ist noch stolz daraufâ€œ, zeigte sich Matthias Strolz empÃ¶rt.

Kern: “HÃ¤tte mit hÃ¶herem MaÃŸ an Skrupellosigkeit vorgehen mÃ¼ssen”

Bei der Frage der Moderatorin, ob er Sebastian Kurz in seiner Zeit als SPÃ–-Kanzler mÃ¶glicherweise falsch interpretiert habe, meinte Kern: Wahrscheinlich werde man heute mit viel grÃ¶ÃŸerer Konsequenz vorgehen mÃ¼ssen. Weil die KrÃ¤fte des politischen Zentrums hÃ¤tten immer versucht, sich an die Regeln zu halten. Nachfrage von Pawlicki: â€žSie hÃ¤tten mit mehr Konsequenz vorgehen mÃ¼ssen?â€œ Kern antwortete:

Also mit einem wahrscheinlich hÃ¶heren MaÃŸ an Skrupellosigkeit, wenn man so will.

Sollten Kern und Kurz also ein politisches Comeback feiern, kÃ¶nnte auf die Ã–sterreicher einiges zukommen – Mehr Skrupellosigkeit, mehr LÃ¼gen?