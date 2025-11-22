Ã–sterreichs Gemeinden sitzen auf einem Schuldenberg von gewaltigen 23 Milliarden Euro. Umgerechnet mÃ¼sste jeder Einwohner â€“ vom SÃ¤ugling bis zum Greis â€“ im Schnitt 2.639 Euro bezahlen, um die Kommunen zu entschulden.

Nicht vorhandenes Geld ausgegeben

Viele Gemeinden haben in den vergangenen Jahren hohe Verbindlichkeiten aufgebaut. Schwimmbad kurz vor der Gemeinderatswahl, diverse Genderprojekte, Studien fÃ¼r kleinste Initiativen â€“ das Geld ist schnell weg.

Doch irgendwann kommt der Zahltag â€“ fÃ¼r die eigenen Gemeindebewohner. Die Grundsteuer, die direkt in den GemeindesÃ¤ckel flieÃŸt, soll erhÃ¶ht werden.

Ã–VP zÃ¶gert

Das rot gefÃ¼hrte Finanzministerium bringt den Vorschlag und zeigt sich offen fÃ¼r eine ErhÃ¶hung der Grundsteuer. Allerdings nur, wenn sich LÃ¤nder und Gemeinden einigen.

Ein Schuss gegen den Koalitionspartner Ã–VP, der die meisten â€žOrtskaiserâ€œ in Ã–sterreich stellt. Die katastrophalen Umfragewerte der Volkspartei wÃ¼rden dann wohl auch auf kommunaler Ebene ins Bodenlose fallen. Wahrscheinlich deshalb lehnen die Landeshauptleute Thomas Stelzer aus OberÃ¶sterreich und Karoline Edtstadler aus Salzburg eine ErhÃ¶hung kategorisch ab.

Ablehnungsfront brÃ¶ckelt

Andere Ã–VP-Vertreter geben sich zurÃ¼ckhaltender. Die Grundsteuer sei seit Jahrzehnten strukturell verzerrt: Die Einheitswerte, die ihrer Berechnung zugrunde liegen, wurden seit vielen Jahrzehnten kaum angepasst. Eine Reform wÃ¼rde daher zunÃ¤chst neue Einheitswerte erfordern â€“ und dafÃ¼r mÃ¼ssten sich die LÃ¤nder Ã¼berhaupt erst einigen.

Doch die Gemeinden haben â€“ wie der gesamte Staat â€“ weniger ein Einnahmenproblem, immerhin sind die Abgaben fÃ¼r die Ã–sterreicher so hoch wie nie in der Geschichte, Land, Gemeinden und der Bund haben ein Ausgabenproblem, was die FPÃ– seit Jahren nicht mÃ¼de wird zu betonen.

Schuldenkaiser im Westen

WÃ¤hrend die Politik diskutiert, sind die Zahlen eindeutig. Der Schuldenberg ist real â€“ und fÃ¼r manche Gemeinden dramatisch.

Besonders im Westen Ã–sterreichs, wo die alemannische Herkunft offenbar nicht mehr greift, tÃ¼rmen sich die Verbindlichkeiten. Vorarlberg hat 2.913 Euro Schulden pro Einwohner, Warth ist trauriger Spitzenreiter mit 43.957 Euro pro Kopf â€“ eine Summe, die kein Haushalt jemals freiwillig zahlen wÃ¼rde. Dahinter folgen Kaisers Tirol (27.274 Euro) und Lech (27.052 Euro).

Enorme Belastungen fÃ¼r die BÃ¼rger

Von den 2.093 Gemeinden Ã–sterreichs sind lediglich 53 komplett schuldenfrei.

Diese Schulden werden nun â€“ sofern die Gemeinden keine strukturellen Einsparungen vornehmen â€“ langfristig auf die BÃ¼rger zurÃ¼ckfallen. Bei der nÃ¤chsten Wahl kÃ¶nnen sich die Einwohner dafÃ¼r bei ihren direkt verantwortlichen BÃ¼rgermeistern â€žbedankenâ€œ.

Grundsteuer: BÃ¼rokratie lÃ¤sst grÃ¼ÃŸen

Und die Gefahr ist real. Denn derzeit warten 450.000 GrundsteuerfÃ¤lle auf eine Neubewertung. Manche Hausbesitzer erhalten erst fÃ¼nf Jahre nach dem Bau einen neuen Bescheid â€“ samt hoher Steuernachzahlung. Die Gemeinden selbst stehen dann als BuhmÃ¤nner da, obwohl die VerzÃ¶gerungen beim Finanzamt liegen.

Die Berechnung ist kompliziert. Sie soll eigentlich das â€žErtragspotenzialâ€œ eines GrundstÃ¼cks abbilden, ist aber in unzÃ¤hlige Ausnahmen, Sonderregeln und Pauschalen zersplittert, das reicht vom 0,001-Faktor eines Jungmasthuhns bis zu vieheinheitenbasierten ZuschlÃ¤gen landwirtschaftlicher Betriebe.

Immer hÃ¶here Steuern

Die neuen PlÃ¤ne bedeuteten fÃ¼r die BÃ¼rger hÃ¶here Belastungen in einem Land mit ohnedies weltweit einer der hÃ¶chsten Steuerquoten.