Leonore Gewessler

Die ehemalige grÃ¼ne Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hatte dem ukrainischen Energiekonzern Energoatom fÃ¼nf Millionen Euro Ã¼bergeben â€“ der damalige Vizedirektor von Energoatom, der das Unternehmen vertreten hatte, steht nun unter Korruptionsverdacht.

Foto: Regina Aigner / BKA

Ukraine-Krieg

22. November 2025 / 07:54 Uhr

Gewessler-Geschenk an Ukraine: Was geschah mit Ã¶sterreichischen Steuer-Millionen?

Die ehemalige grÃ¼ne Energie- und Klimaministerin Leonore Gewessler hatte sich im Februar 2023 gegenÃ¼ber der Ukraine groÃŸzÃ¼gig gezeigt und fÃ¼nf Millionen Euro aus dem Ã¶sterreichischen Staatshaushalt an den ukrainischen Energiekonzern Energoatom Ã¼bergeben â€“ und damit auch an einen TatverdÃ¤chtigen aus einem Korruptionsfall.

Gewessler und VdB besuchten Selenskyj

Vertreten wurde Energoatom durch seinen damaligen Vizedirektor Herman Walerijowytsch Haluschtschenko. Gewessler reiste dafÃ¼r eigens nach Kiew, begleitet von BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen und dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj. Fotos dokumentieren die feierliche Ãœbergabe. Konkret gab es die Hilfen unter anderem fÃ¼r Generatoren oder Materialien fÃ¼r den Bau von HÃ¤usern.


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Ukraine weiterhin hoch korrupt

Bestechung und Amtsmissbrauch sind in dem Kriegsland an der Tagesordnung: Zum Zeitpunkt der Zahlung zÃ¤hlte die Ukraine auf dem internationalen Korruptionsindex von Transparency International Rang 104 von 180 Staaten. Zum Vergleich: Ã–sterreich lag im selben Bericht auf Platz 20, DÃ¤nemark wie gewohnt auf Platz Eins.

Vertreter von Ukraine-Konzern unter Verdacht

Haluschtschenko stieg spÃ¤ter zum Justizminister der Ukraine auf, musste jedoch vor wenigen Tagen zurÃ¼cktreten. Gegen ihn und weitere Spitzenpolitiker wird ermittelt. Sie stehen im Zentrum eines Korruptionsfalls, der als einer der grÃ¶ÃŸten des Landes gilt. Medien wie Kyiv Independent berichten, dass es um mutmaÃŸlich veruntreute Gelder in HÃ¶he von rund 100 Millionen Euro gehen soll. Die ukrainischen AntikorruptionsbehÃ¶rden ermitteln auch wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Organisation. Vizepremier Oleksiy Chernyshov wurde festgenommen, Unternehmer Timur Mindich â€“ ein Bekannter Selenskyjs â€“ sei untergetaucht. Auch die Energieministerin Switlana Hryntschuk ist bereits zurÃ¼ckgetreten.

Offene Fragen zum Verbleib der Gelder

Durch die Ãœbergabe der Ã¶sterreichischen Millionen an einen nun tatverdÃ¤chtigen FunktionÃ¤r stellen sich konkrete Fragen: Kann sichergestellt werden, dass die fÃ¼nf Millionen Euro aus dem ohnehin schon mehr als knappen Ã¶sterreichischen Budget nicht ebenfalls Teil der mutmaÃŸlich abgezweigten Gelder wurden? Gab es seitens Gewesslers Klimaministeriums ausreichende Kontrollen darÃ¼ber, wie die Mittel in der Ukraine konkret verwendet wurden?

Diese Fragen dÃ¼rften auch fÃ¼r den Ã¶sterreichischen Rechnungshof interessant sein. Denn bereits im Jahr 2023 war allgemein bekannt, dass der ukrainische Staatsapparat massive Probleme mit Korruption hatte. Trotzdem entschied Gewessler sich dafÃ¼r, das Geld der Ã¶sterreichischen Steuerzahler bereitzustellen.

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

4.

Juni

14:47 Uhr
4. Juni 2026

Ukraine und Moldau rÃ¼cken nÃ¤her an EU-BeitrittsgesprÃ¤che heran

4. Juni 2026

400.000 Euro: Reisefreudiges AuÃŸenministerium sorgt fÃ¼r hohe Flugausgaben

4. Juni 2026

Ex-Terrorist an Uni eingeladen: Holzleitner versteckt sich hinter Hochschulautonomie

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Sehenswert: FPÃ–-Spanring hÃ¤lt der Einheitspartei beim Asylversagen schonungslos den Spiegel vor!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.