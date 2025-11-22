Gewessler-Geschenk an Ukraine: Was geschah mit Ã¶sterreichischen Steuer-Millionen?

Die ehemalige grÃ¼ne Energie- und Klimaministerin Leonore Gewessler hatte sich im Februar 2023 gegenÃ¼ber der Ukraine groÃŸzÃ¼gig gezeigt und fÃ¼nf Millionen Euro aus dem Ã¶sterreichischen Staatshaushalt an den ukrainischen Energiekonzern Energoatom Ã¼bergeben â€“ und damit auch an einen TatverdÃ¤chtigen aus einem Korruptionsfall.

Gewessler und VdB besuchten Selenskyj

Vertreten wurde Energoatom durch seinen damaligen Vizedirektor Herman Walerijowytsch Haluschtschenko. Gewessler reiste dafÃ¼r eigens nach Kiew, begleitet von BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen und dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj. Fotos dokumentieren die feierliche Ãœbergabe. Konkret gab es die Hilfen unter anderem fÃ¼r Generatoren oder Materialien fÃ¼r den Bau von HÃ¤usern.

Ukraine weiterhin hoch korrupt

Bestechung und Amtsmissbrauch sind in dem Kriegsland an der Tagesordnung: Zum Zeitpunkt der Zahlung zÃ¤hlte die Ukraine auf dem internationalen Korruptionsindex von Transparency International Rang 104 von 180 Staaten. Zum Vergleich: Ã–sterreich lag im selben Bericht auf Platz 20, DÃ¤nemark wie gewohnt auf Platz Eins.

Vertreter von Ukraine-Konzern unter Verdacht

Haluschtschenko stieg spÃ¤ter zum Justizminister der Ukraine auf, musste jedoch vor wenigen Tagen zurÃ¼cktreten. Gegen ihn und weitere Spitzenpolitiker wird ermittelt. Sie stehen im Zentrum eines Korruptionsfalls, der als einer der grÃ¶ÃŸten des Landes gilt. Medien wie Kyiv Independent berichten, dass es um mutmaÃŸlich veruntreute Gelder in HÃ¶he von rund 100 Millionen Euro gehen soll. Die ukrainischen AntikorruptionsbehÃ¶rden ermitteln auch wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Organisation. Vizepremier Oleksiy Chernyshov wurde festgenommen, Unternehmer Timur Mindich â€“ ein Bekannter Selenskyjs â€“ sei untergetaucht. Auch die Energieministerin Switlana Hryntschuk ist bereits zurÃ¼ckgetreten.

Offene Fragen zum Verbleib der Gelder

Durch die Ãœbergabe der Ã¶sterreichischen Millionen an einen nun tatverdÃ¤chtigen FunktionÃ¤r stellen sich konkrete Fragen: Kann sichergestellt werden, dass die fÃ¼nf Millionen Euro aus dem ohnehin schon mehr als knappen Ã¶sterreichischen Budget nicht ebenfalls Teil der mutmaÃŸlich abgezweigten Gelder wurden? Gab es seitens Gewesslers Klimaministeriums ausreichende Kontrollen darÃ¼ber, wie die Mittel in der Ukraine konkret verwendet wurden?

Diese Fragen dÃ¼rften auch fÃ¼r den Ã¶sterreichischen Rechnungshof interessant sein. Denn bereits im Jahr 2023 war allgemein bekannt, dass der ukrainische Staatsapparat massive Probleme mit Korruption hatte. Trotzdem entschied Gewessler sich dafÃ¼r, das Geld der Ã¶sterreichischen Steuerzahler bereitzustellen.