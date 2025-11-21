Terror-Afghane plante AnschlÃ¤ge in Salzburg: 15 Jahre Haft

Ein Afghane hatte geplant, zu Weihnachten 2024 im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mehrere Massaker in Salzburg zu verÃ¼ben. Hinweise von US-Nachrichtendiensten hatten die Ã¶sterreichischen BehÃ¶rden im Dezember 2024 alarmiert und zur Festnahme gefÃ¼hrt. Der Migrant war 2023 als sogenannter â€žSchlÃ¤ferâ€œ ins Land gekommen. Gestern, Donnerstag, wurde der 22-jÃ¤hrige zu 15 Jahren Haft verurteilt, das Urteil ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig.

Afghane hatte es auf Christkindlmarkt abgesehen

Zu seinen mutmaÃŸlichen Zielorten zÃ¤hlten der Christkindlmarkt am Residenzplatz, die Festung Hohensalzburg sowie der Salzburger Hauptbahnhof. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gestand der damals 21-JÃ¤hrige bei seiner Festnahme, IS-Mitglied zu sein.

Enthauptungen und Selbstmordanschlag geplant

Wie der Kurier berichtete, stÃ¼tzte sich die umfangreiche Anklage auf Chat-Nachrichten, in denen der Angeklagte detailliert schilderte, er wolle â€ždrei Menschen enthaupten und flÃ¼chtenâ€œ. Zudem plante der Afghane, auf der Festung die IS-Flagge zu hissen und anschlieÃŸend ein Selbstmordattentat zu begehen. Er soll im Internet nach Bauanleitungen fÃ¼r SprengsÃ¤tze gesucht und â€žseine BrÃ¼derâ€œ um Waffen gebeten haben. Damit habe er den Tod zahlreicher Menschen billigend in Kauf genommen, so die Staatsanwaltschaft.

â€žTraumatisierungâ€œ durch die Taliban

Der Beschuldigte wies im Prozess zurÃ¼ck, einen Anschlag konkret vorbereitet zu haben. Er erklÃ¤rte, er habe lediglich darÃ¼ber â€žnachgedachtâ€œ und kein genaues Ziel festgelegt. AuÃŸerdem gab er an, sich auf TikTok radikalisiert zu haben. Sein Verteidiger verwies wenig Ã¼berraschend auf eine angebliche â€žTraumatisierungâ€œ durch die Taliban und sprach von â€žunÃ¼berlegten Wortenâ€œ. Das Gericht folgte dieser Argumentation jedoch nicht und verhÃ¤ngte trotzdem eine Freiheitsstrafe.







