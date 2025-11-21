Beliebtheits-Tabelle: Kickl bleibt unangefochtene Nummer Eins

Im aktuellen Politbarometer der Tageszeitung Heute bleibt FPÃ–-Obmann Herbert Kickl weiterhin ungeschlagen. Die Umfrage zeigt, dass Kickl im November erneut die meisten positiven Nennungen erhielt. Besonders unbeliebt ist hingegen SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler.

Kickl zweiten Monat in Folge an der Spitze

Kickl fÃ¼hrt mit 30 Prozent Zustimmung und liegt damit bereits den zweiten Monat in Folge vorne. Meinungsforscher Peter Hajek erklÃ¤rte, dass es trotz der Debatte rund um die Wirtschaftskammer und den RÃ¼cktritt von Harald Mahrer â€žkeine signifikanten VerÃ¤nderungenâ€œ im politischen Stimmungsbild gebe.

Marterbauer und Stocker hinter FPÃ–-Chef

Hinter Kickl folgt Finanzminister SPÃ–-Markus Marterbauer mit 22 Prozent positiven Nennungen. Er verliert im Zuge der Budgetdebatte vier Saldopunkte, bleibt aber weiterhin auf Platz zwei und das beliebteste Regierungsmitglied.

Bundeskanzler Christian Stocker (Ã–VP) fÃ¤llt in der aktuellen Auswertung um drei PlÃ¤tze zurÃ¼ck und liegt nun auf Rang sieben. Zugewinne verzeichnet GrÃ¼nen-Klubobfrau Leonore Gewessler, die sich um fÃ¼nf PlÃ¤tze verbessert und nun hinter Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger auf Rang vier liegt.

Babler fÃ¤llt besonders negativ auf

Am Ende der Bewertung befindet sich SPÃ–-Chef Andreas Babler. Er wird von der HÃ¤lfte der Befragten negativ bewertet und ist damit laut Politbarometer der unbeliebteste Politiker des Landes. Sein Saldowert liegt deutlich unter jenem von Herbert Kickl.

Nur eine Frau mit positivem Saldo

Mehrere Ministerinnen verbessern ihre Werte: Claudia Plakolm und Klaudia Tanner (beide Ã–VP) sowie SPÃ–-Ministerin Eva-Maria Holzleitner, die als einzige Politikerin im Feld einen positiven Saldowert erreicht. StaatssekretÃ¤r Alexander PrÃ¶ll (Ã–VP) hat seit seinem Amtsantritt seine Bekanntheit stark gesteigert: Ein Viertel der Befragten kennt ihn noch nicht. Zuletzt vertrat er Kanzler Stocker bei der Landeshauptleutekonferenz in der Steiermark.