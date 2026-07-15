â€žStaatstheater-Inszenierungâ€œ: Fleischhacker unterstellt PrÃ¤sident â€žpolitische Dummheitâ€œ

â€žDa ist alles drin: Ignoranz, SelbstÃ¼berschÃ¤tzung und ein erklecklicher Teil politische Dummheit!â€œ Zu diesem Schluss kam der bekannte ServusTV-Moderator Michael Fleischhacker, als er das ZDF-SommergesprÃ¤ch des deutschen BundesprÃ¤sidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) mitverfolgte.Â

AfD-AnhÃ¤nger pauschal denunziert

Die harten Worte wÃ¤hlte Fleischhacker, nachdem Steinmeier seine Meinung zur AfD kundtat. Wenn man den HÃ¶henflug der Partei stoppen oder gar verhindern wolle, so der ServusTV-Moderator in einem Kommentar, sollte man eines nicht tun, nÃ¤mlich die AnhÃ¤nger der AfD pauschal als Demokratie-Feinde zu denunzieren.Â

Moral-Onkel der Nation

Der deutsche BundesprÃ¤sident sei Ã¤hnlich wie der Ã¶sterreichische auch, so etwas wie der verfassungsmÃ¤ÃŸige Moral-Onkel der Nation. Er sei immer fÃ¼r das Gute, Wahre und SchÃ¶ne, spreche nichtssagend genug, um vielsagend zu klingen, und lege Wert darauf, PrÃ¤sident aller Deutschen beziehungsweise Ã–sterreicher zu sein. Also Ã¼berparteilich, unparteiisch.Â

Staatstheater-Inszenierung

Das sei – so Fleischhacker – Teil einer eher ummittelmÃ¤ÃŸigen Staatstheater-Inszenierung. Denn natÃ¼rlich wisse jeder, der nicht hinter dem Mond lebt, dass der deutsche BundesprÃ¤sident in der roten und der Ã¶sterreichische BundesprÃ¤sident in der grÃ¼nen Wolle gefÃ¤rbt ist. Was ideologisch letztendlich keinen Unterschied bedeute â€“ â€žfrei nach Nestroy: Wer ist linker, I oder I?â€œ

Ureinwohner der humor- und charismafreien Zone

Die Ã–sterreicher hÃ¤tten das GlÃ¼ck, dass ihr BundesprÃ¤sident lustig sei und mit seinem Hund in der Hofburg residiere, wÃ¤hrend der Deutsche so etwas wie ein Ureinwohner der humor- und charismafreien Zone sei, der zudem selten mit der RealitÃ¤t in BerÃ¼hrung komme.

Steinmeier gibt Ãœberparteilichkeit auf

Das habe Frank-Walter Steinmeier gerade wieder im ZDF-Sommer-Interview unter Beweis gestellt. Dort habe er gesagt, dass ein erklecklicher Teil der WÃ¤hler inzwischen nicht richtig oder falsch, links oder rechts wÃ¤hle, sondern gegen das System der Demokratie. Und weil es um das System der Demokratie gehe, mÃ¼sse er seine Ãœberparteilichkeit aufgeben, denn diese reiche nicht, um das System der Demokratie zu schÃ¼tzen.Â