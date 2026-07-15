BrÃ¼ssels WillkÃ¼r-Verbote: Nach Petition-Aus nun auch Kundgebungsverbot, Steger ruft zum Widerstand

BrÃ¼ssel setzt auf Verbote statt auf Debatte. Der BrÃ¼sseler BÃ¼rgermeister Philippe Close hat die fÃ¼r den 16. Juli vor dem EuropÃ¤ischen Parlament geplante friedliche Kundgebung fÃ¼r den â€žSave Europe Actâ€œ untersagt. Die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger bewertet diesen Vorgang als besonders skandalÃ¶s.

BrÃ¼ssel knebelt den Protest â€“ trotz Anmeldung und Berufung

Die Organisatoren hatten die Versammlung ordnungsgemÃ¤ÃŸ bei der Polizei angemeldet. Dennoch erteilte BÃ¼rgermeister Philippe Close das Verbot ohne Ã¶ffentliche BegrÃ¼ndung. Bereits zuvor hatte die EU-Kommission versucht, die zugrunde liegende BÃ¼rgerinitiative abzuwÃ¼rgen und den Unterzeichnern damit ihr Petitionsrecht zu nehmen. Nun soll auch die Kundgebung vor den TÃ¼ren des Europaparlaments verhindert werden. Die Veranstalter kÃ¼ndigten an, trotzdem zu erscheinen, und verweisen auf zahlreiche linke Demonstrationen, die am selben Ort regelmÃ¤ÃŸig genehmigt werden. Mit Ã¼ber einer halben Million UnterstÃ¼tzern hat die Initiative bereits eine beachtliche Reichweite erreicht â€“ ein Signal, das in BrÃ¼ssel offenbar nicht erwÃ¼nscht ist.

Die Forderungen des Save Europe Act: Sichere Grenzen und Remigration

Die Initiative â€žSave Europe Act” ist eine europaweite Petition, die von Eva Vlaardingerbroek und Martin Sellner initiiert und von prominenten europÃ¤ischen Rechtspolitikern wie etwa Viktor OrbÃ¡n, BjÃ¶rn HÃ¶cke und Santi Abascal unterschrieben wurden. Die Petition wurde mit bereits mehr als einer halben Million Unterschriften ein klares Votum gegen die illegale Masseneinwanderung. Die Initiatoren fordern stattdessen sichere AuÃŸengrenzen sowie Remigration zum Schutz der europÃ¤ischen IdentitÃ¤t. Gefordert wird auch die sofortige Schaffung eines rechtlichen Rahmens zur Wiederherstellung souverÃ¤ner Grenzen, zur Durchsetzung der Rechtsordnung und zur Bewahrung der KontinuitÃ¤t der europÃ¤ischen Zivilisation.

Halbe Millionen Unterschriftten bereits erreicht

Mit einer Million Unterschriften soll die EU-Kommission gezwungen werden, sich mit diesen Forderungen auseinanderzusetzen und entsprechende GesetzesvorschlÃ¤ge vorzulegen. Die FPÃ– unterstÃ¼tzt das Vorhaben aktiv, Petra Steger zÃ¤hlt zu den ersten Unterzeichnerinnen. Bereits jetzt haben mehr als eine halbe Million EuropÃ¤er ihre Stimme abgegeben â€“ ein klares Zeichen, das die BrÃ¼sseler Eliten offenbar nicht hÃ¶ren wollen.

Petra Steger: â€žGezielter Doppelschlag gegen Petitions- und Versammlungsfreiheitâ€œ

Petra Steger bezeichnet das Vorgehen als â€žbeispiellosen Doppelschlag gegen die demokratischen Rechte der europÃ¤ischen BÃ¼rgerâ€œ. Sie kritisiert scharf:

Zuerst versucht die EU-Kommission, die BÃ¼rgerinitiative “Save Europe Act” abzudrehen und den BÃ¼rgern damit ihr Petitionsrecht zu nehmen. Jetzt soll auch noch die Demonstration vor dem EuropÃ¤ischen Parlament verhindert werden. Das ist kein Zufall mehr, sondern ein gezielter Doppelschlag gegen Petitions- und Versammlungsfreiheit.

Steger wirft den BrÃ¼sseler Institutionen vor, panische Angst davor zu haben, dass der Widerstand gegen die illegale Masseneinwanderung auch vor ihren eigenen TÃ¼ren sichtbar werde:

Mehr als eine halbe Million Menschen haben den “Save Europe Act” bereits unterstÃ¼tzt. Weil man die Forderungen dieser BÃ¼rger politisch nicht widerlegen kann, versucht man zuerst, ihre Petition zu verhindern, und anschlieÃŸend, ihre friedliche Kundgebung zu verbieten. So handelt kein demokratisches Europa, sondern ein autoritÃ¤res System, das seine eigenen BÃ¼rger zum Schweigen bringen will.

Doppelmoral der Eliten und die Angst vor dem Volk

Besonders empÃ¶rt zeigt sich Steger Ã¼ber die offenkundige Doppelmoral:

PKK-nahe Organisationen, linksextreme NGOs und radikale Aktivisten dÃ¼rfen regelmÃ¤ÃŸig vor den europÃ¤ischen Institutionen aufmarschieren. Dort wird das Versammlungsrecht plÃ¶tzlich weit ausgelegt. Sobald aber rechte oder migrationskritische BÃ¼rger friedlich fÃ¼r sichere Grenzen, Remigration und den Schutz ihrer Heimat demonstrieren wollen, werden Verbote ausgesprochen. (…) Das Europaviertel ist nicht der Privatbesitz linker Parteien, NGOs und BrÃ¼sseler FunktionÃ¤re. Wer fÃ¼r offene Grenzen und immer neue Masseneinwanderung demonstriert, wird hofiert. Wer fÃ¼r den Schutz Europas eintritt, wird diffamiert, zensiert und ausgesperrt. Das ist politische WillkÃ¼r und ein demokratiepolitischer Skandal.

Steger fordert daher, das Demonstrationsverbot unverzÃ¼glich aufzuheben. â€žDie Berufung der Veranstalter muss Erfolg haben. Ein BÃ¼rgermeister darf das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nicht nach politischer OpportunitÃ¤t vergeben oder verweigern.â€œ Je verzweifelter die Eliten gegen den “Save Europe Act” vorgehen wÃ¼rden, desto deutlicher zeige sich, wie groÃŸ ihre Angst vor dem Willen der europÃ¤ischen BevÃ¶lkerung mittlerweile sei.