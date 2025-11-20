Dieter Bohlen

“Wie retten wir Deutschland?” – das ist laut Dieter Bohlen die einzige wichtige Frage, die man sich stellen mÃ¼sse.

Foto: Screenshot / Youtube

Meinungsfreiheit

20. November 2025 / 11:08 Uhr

Dieter Bohlen spricht Klartext: â€žVerstehe nicht, was in unserem Land gerade abgehtâ€œ

Dieter Bohlen, 71, bekannt als Teil der Musikgruppe â€žModern Talkingâ€œ und erfolgreicher GeschÃ¤ftsmann, sprach in einem YouTube-Interview Klartext. â€žIch verstehe nicht, was in unserem Land gerade abgeht, wir haben wirtschaftliche Analphabeten am Lenkradâ€œ, sagte der deutsche â€žSelfmadeâ€œ-MillionÃ¤r.

“Brandmauer” ist linkes Vokabular

CDU und SPD zusammen wÃ¼rden niemals ein Erfolgsteam werden. Am liebsten hÃ¤tte er Neuwahlen, â€žaber ich weiÃŸ ja, was nachher herauskommtâ€œ. Man sei durch die Brandmauer gegenÃ¼ber der AfD in der politischen Gestaltung gehemmt. Brandmauer wÃ¤re eigentlich das Vokabular der Linken gewesen, was die anderen dann aufgenommen hÃ¤tten, â€žund was ich absolut unverstÃ¤ndlich findeâ€œ.


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Demokratie in Deutschland abgeschafft

Er habe jedenfalls eine andere Auffassung von Demokratie – diese wÃ¤re in Deutschland gerade abgeschafft worden. Man sage zu den Leuten, die 26 Prozent der WÃ¤hlerstimmen haben, dass sie nicht mitmachen dÃ¼rften in der Regierung. Das mache man vÃ¶llig falsch.

“Die reden mit Leuten, die viel schlimmer sind als Putin”

Einen schweren Fehler findet Bohlen zudem, dass man mit Wladimir Putin nicht reden mÃ¶chte. Das koste dem Land gÃ¼nstige Energie. WÃ¶rtlich sagte er:

Die (gemeint ist die deutsche Regierung, Anm.) wollen mit Putin nicht reden, sie reden aber mit Leuten, die viel schlimmer sind als er.

“Dem Mittelstand haut man dauernd in die Fresse”

In Deutschland wÃ¼rde man vom Mittelstand leben, â€žaber man haut ihnen dauernd in die Fresseâ€œ. Der ganze Mittelstand leide an der BÃ¼rokratie. Man mÃ¼sse alles unternehmen, um die LeistungstrÃ¤ger im Land zu halten, â€žaber das wird nix mehrâ€œ.

Ihm stehe das ganze Gutmenschen-Getue â€žbis hier herâ€œ – â€žauch der ganze â€žWoke-ScheiÃŸâ€œ. Das sei alles nicht wichtig jetzt. Wichtig ist nur die Frage:

Wie retten wir Deutschland?

Das ganze Interview von Dieter Bohlen kÃ¶nnen Sie hier sehen:

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