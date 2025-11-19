Unglaubliche VorwÃ¼rfe gegen SPÃ–-Vizekanzler Babler im Parlament

SPÃ–-Medienminister Andreas Babler will die MedienfÃ¶rderung evaluieren, weil heimische MedienhÃ¤user unter zunehmenden wirtschaftlichen Druck stehen. Doch das â€žWieâ€œ stÃ¶ÃŸt auf Kritik und veranlasste FPÃ–-Mediensprecher Christian Hafenecker zu einer Standpauke, die er Babler im Parlament von Angesicht zu Angesicht hielt.

Verlierer-Ampel bastelt an Meinungshoheit

WÃ¤hrend nÃ¤mlich die Verlierer-Ampel auf eine â€žeinheitliche Medien-FÃ¶rderstrategieâ€œ drÃ¤ngt und dem Vernehmen nach â€žQalitÃ¤tsjournalismusâ€œ fÃ¶rdern mÃ¶chte, sieht Hafenecker im neuen Gesetz eine â€žMedien-Kontroll-Strategieâ€œ, die Medien weiter von der Regierung abhÃ¤ngig machen sollen, um die Meinungshoheit nicht zu verlieren.

30 Millionen Euro fÃ¼r Zeitungen in Schulen

Babler wolle, so Hafenecker, mit Steuergeld Zeitungen fÃ¶rdern, die keiner mehr lesen mÃ¶chte, â€žweil die Menschen jeden Tag belogen werdenâ€œ. In Rage geriet der FPÃ–-Mediensprecher vor allem bei dem Babler-Projekt â€žMein Zeitungs-Aboâ€œ, das 30 Millionen Euro verschlingen soll. Dabei handelt es sich um Zeitungen, die SchÃ¼lern gratis zur VerfÃ¼gung gestellt werden.

Babler bestimmt, was SchÃ¼ler lesen dÃ¼rfen

Hafenecker sagte Richtung Babler, der allein und verlassen auf der Regierungsbank saÃŸ und nur noch stoisch in den vor ihm liegenden Akten sah:

Warum, Herr Vizekanzler Babler, glauben Sie Ã¼berhaupt, dazu berufen zu sein, unsere Jugendlichen zu bevormunden, insofern, was sie lesen dÃ¼rfen, und was nicht. Sie mÃ¶chten ein Wahrheitsministerium schaffen, in dem Sie die Zeitungen aussuchen, die den SchÃ¼lern dann vorgelegt werden dÃ¼rfen.

Die kritische Journalistin Elsa Mittmannsgruber, die auch fÃ¼r den Fernsehsender AUF1 arbeitet, wollte die Bank mit “Debanking” mundtot machen. Sie ist nicht die einzige Betroffene einer solchen MaÃŸnahme.

“Debanking” als legitimes Mittel gegen alternative Medien

Hafenecker sah in der neuen Medienstrategie auch einen Anschlag auf neue und alternative Medien. Er erwÃ¤hnte dazu eine Podiumsdiskussion am 13. November mit der Rundfunk und Telekom Regulierungs-Gmbh (RTR), dem ORF und der Bundesstelle fÃ¼r Sektenfragen. Deren Chefin soll es bei dieser Veranstaltung als legitimes Mittel angesehen haben, â€žDebankingâ€œ, also KontokÃ¼ndigung, und Finanzpolizei gegen alternative Medien einzusetzen. Gegen das, so Hafenecker, mÃ¼sste der Medienminister eines demokratischen Landes vorgehen, â€žaber Sie machen genau das Gegenteilâ€œ.

Im Anhang finden Sie den EntschlieÃŸungsantrag der Verlierer-Ampel zur Medien-FÃ¶rderstrategie: