Unglaubliche VorwÃ¼rfe gegen SPÃ–-Vizekanzler Babler im Parlament

SPÃ–-Medienminister Andreas Babler will die MedienfÃ¶rderung evaluieren, weil heimische MedienhÃ¤user unter zunehmenden wirtschaftlichen Druck stehen. Doch das â€žWieâ€œ stÃ¶ÃŸt auf Kritik und veranlasste FPÃ–-Mediensprecher Christian Hafenecker zu einer Standpauke, die er Babler im Parlament von Angesicht zu Angesicht hielt.
Verlierer-Ampel bastelt an Meinungshoheit
WÃ¤hrend nÃ¤mlich die Verlierer-Ampel auf eine â€žeinheitliche Medien-FÃ¶rderstrategieâ€œ drÃ¤ngt und dem Vernehmen nach â€žQalitÃ¤tsjournalismusâ€œ fÃ¶rdern mÃ¶chte, sieht Hafenecker im neuen Gesetz eine â€žMedien-Kontroll-Strategieâ€œ, die Medien weiter von der Regierung abhÃ¤ngig machen sollen, um die Meinungshoheit nicht zu verlieren.
30 Millionen Euro fÃ¼r Zeitungen in Schulen
Babler wolle, so Hafenecker, mit Steuergeld Zeitungen fÃ¶rdern, die keiner mehr lesen mÃ¶chte, â€žweil die Menschen jeden Tag belogen werdenâ€œ. In Rage geriet der FPÃ–-Mediensprecher vor allem bei dem Babler-Projekt â€žMein Zeitungs-Aboâ€œ, das 30 Millionen Euro verschlingen soll. Dabei handelt es sich um Zeitungen, die SchÃ¼lern gratis zur VerfÃ¼gung gestellt werden.
Babler bestimmt, was SchÃ¼ler lesen dÃ¼rfen
Hafenecker sagte Richtung Babler, der allein und verlassen auf der Regierungsbank saÃŸ und nur noch stoisch in den vor ihm liegenden Akten sah:
Warum, Herr Vizekanzler Babler, glauben Sie Ã¼berhaupt, dazu berufen zu sein, unsere Jugendlichen zu bevormunden, insofern, was sie lesen dÃ¼rfen, und was nicht. Sie mÃ¶chten ein Wahrheitsministerium schaffen, in dem Sie die Zeitungen aussuchen, die den SchÃ¼lern dann vorgelegt werden dÃ¼rfen.
“Debanking” als legitimes Mittel gegen alternative Medien
Hafenecker sah in der neuen Medienstrategie auch einen Anschlag auf neue und alternative Medien. Er erwÃ¤hnte dazu eine Podiumsdiskussion am 13. November mit der Rundfunk und Telekom Regulierungs-Gmbh (RTR), dem ORF und der Bundesstelle fÃ¼r Sektenfragen. Deren Chefin soll es bei dieser Veranstaltung als legitimes Mittel angesehen haben, â€žDebankingâ€œ, also KontokÃ¼ndigung, und Finanzpolizei gegen alternative Medien einzusetzen. Gegen das, so Hafenecker, mÃ¼sste der Medienminister eines demokratischen Landes vorgehen, â€žaber Sie machen genau das Gegenteilâ€œ.
Im Anhang finden Sie den EntschlieÃŸungsantrag der Verlierer-Ampel zur Medien-FÃ¶rderstrategie:
POLITISCHE ANZEIGE der Fraktion Europa souverÃ¤ner Nationen (ESN).
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung