Inflation weiter bei vier Prozent â€“ Strom wird 16 Prozent teurer

WÃ¤hrend die Preise in Ã–sterreich weiter stark steigen und die Inflation im Oktober bei 4,0 Prozent verharrt, zahlt vor allem die arbeitende BevÃ¶lkerung die Zeche fÃ¼r das Versagen der Bundesregierung. Fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt der Eurozone, der bei rund 2,1 Prozent liegt, schlÃ¤gt die Teuerung vor allem bei Energie und Gastronomie zu.

Strompreise explodiert, auch Restaurants und Hotels teurer

Die Kosten fÃ¼r Haushaltstrom steigen um mehr als 40 Prozent im Jahresvergleich â€“ verantwortlich ist die Abschaffung der Strompreisbremse und die WiedereinfÃ¼hrung von zusÃ¤tzlichen Abgaben und FÃ¶rderbeitrÃ¤gen. Im Vergleich zum Vormonat betrÃ¤gt die Teuerungsrate hier 15,7 Prozent.

Besonders dramatisch sind die PreiserhÃ¶hungen im Bereich â€žWohnung, Wasser, Energieâ€œ mit einer durchschnittlichen Steigerung von 6,6 Prozent. Die Gastronomie spÃ¼rt die Krise ebenso, mit einem Preisanstieg von sechs Prozent, der sich auf die Gastronomiebesucher durch erhÃ¶hte Preise in Restaurants und Hotels niederschlÃ¤gt.

MaÃŸnahmen bleiben wirkungslos

Mobiltelefonie, E-FahrrÃ¤der und Butter wurden zwar etwas billiger, doch das kaschiert nicht die negative Gesamtentwicklung. WÃ¤hrend die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) einen Inflationszielwert von zwei Prozent anpeilt, lÃ¤sst die Verlierer-Ampel aus Ã–VP, SPÃ– und Neos die Ã–sterreicher weiterhin im Stich.

