â€žOffen fÃ¼r alle Menschenâ€œ: Volksschul-Direktor gegen GruÃŸformel â€žGrÃ¼ÃŸ Gottâ€œ

Die biologischen Geschlechter Mann und Frau soll es nicht mehr geben, Nikolo und Krampus haben in vielen KindergÃ¤rten und Schulen ausgedient – und jetzt geht es der GruÃŸformel â€žGrÃ¼ÃŸ Gottâ€œ an den Kragen, wenn es nach dem Volksschul-Direktor in Andorf, Bezirk SchÃ¤rding in OberÃ¶sterreich, geht.

“Guten Tag” statt “GrÃ¼ÃŸ Gott”

In einem Schreiben an die Schulgemeinschaft heiÃŸt es, â€žauch an unserer Schule mÃ¶chten wir, dass sich alle willkommen, gesehen und respektiert fÃ¼hlenâ€œ. Deshalb habe man sich entschieden, im Schulalltag kÃ¼nftig bevorzugt â€žGuten Morgenâ€œ, â€žGuten Tagâ€œ und â€žAuf Wiedersehenâ€œ zu verwenden. Diese Formen seien ebenso herzlich, freundlich und verbindend – und zugleich etwas neutraler und offener fÃ¼r alle Menschen, unabhÃ¤ngig von persÃ¶nlichem Hintergrund oder Glaubensrichtung.

Lukas Perzl, Schulleiter der Volksschule Andorf, betont in diesem Brief aber auch, dass â€žGrÃ¼ÃŸ Gottâ€œ nicht verboten sei. Ihm gehe es vielmehr um eine sprachliche Offenheit – um eine Sprache, die alle einschlieÃŸe und niemanden ausschlieÃŸe.

EmpÃ¶rung bei Eltern

Nett formuliert, allerdings war der Schaden betreits angerichtet, die EmpÃ¶rung bei den meisten Eltern Ã¼ber diese vom Direktor vorgegebenen GruÃŸformeln groÃŸ. FPÃ–-Fraktionsobmann und Gemeindevorstand in Andorf, Erwin Schreiner, reagierte mit UnverstÃ¤ndnis, zumal der Schuldirektor in einem Telefonat ihm gegenÃ¼ber gesagt haben soll, dass ihm der Klang der Worte â€žGrÃ¼ÃŸ Gottâ€œ, wenn sie von VolksschÃ¼lern ausgesprochen werden, unangenehm erscheinen wÃ¼rde.

“GrÃ¼ÃŸ Gott” schlieÃŸt keinen aus

Schreiner wandte sich mit einem Schreiben an den Volksschul-Direktor, in dem er meinte:

Die GruÃŸformel â€žGrÃ¼ÃŸ Gottâ€œ ist seit Jahrhunderten Teil unserer Sprache und unseres Alltags. Sie steht fÃ¼r HÃ¶flichkeit, Herzlichkeit und gegenseitigen Respekt â€“ und sie hat niemals jemanden ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil: Sie ist Ausdruck unserer Kultur und unseres gesellschaftlichen Miteinanders.

GruÃŸ in unserer Kultur tief verwurzelt

Die Volksschule Andorf hat seinerzeit der heutige Bildungssprecher der FPÃ–, Nationalratsabgeordneter Hermann BrÃ¼ckl, besucht. Unzensuriert wollte von ihm wissen, was er zu dieser Entwicklung in seiner ehemaligen Schule sagt – und BrÃ¼ckl antwortete:

â€žGrÃ¼ÃŸ Gottâ€œ ist weder religiÃ¶s missionierend noch ausschlieÃŸend, sondern ein freundlicher, tief in unserer Kultur verwurzelter GruÃŸ, der Menschen verbindet â€“ unabhÃ¤ngig von Herkunft oder Weltanschauung.

“Integration bedeutet nicht, dass wir eigene Kultur aufgeben”

Diese Werte sollten wir bewahren, ohne jemanden auszuschlieÃŸen â€“ aber auch ohne sie zu verwÃ¤ssern. Integration bedeute, dass Menschen, die bei uns leben, unsere Kultur und unsere Umgangsformen kennenlernen und respektieren – nicht, dass wir als Gesellschaft unsere eigenen kulturellen Wurzeln aufgeben.