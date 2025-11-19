Hohn gegenÃ¼ber Pensionisten: Queere Senioren-WG auf Kosten der Steuerzahler

Geld ist offenbar fÃ¼r alle da, die ihr Leben ganz nach linker Ideologie gestalten! Anders ist nicht zu erklÃ¤ren, warum die von Roten und Pinken regierte Stadt Wien jetzt eine queere Senioren-Wohngemeinschaft auf Kosten der Steuerzahler fÃ¶rdert.

Die Rede ist von einem Pilotprojekt der Wiener Volkshilfe – die erste queere Senioren-WG zum Spartarif! TatsÃ¤chlich belaufen sich die Mietkosten pro Monat auf maximal 780 Euro inklusive Energie- und Reinigungskosten, sowie WLAN und Betreuungsleistungen.

Auf Grund der sexuellen Orientierung entlastet

â€žDavon kÃ¶nnen die meisten Wiener Senioren nur trÃ¤umenâ€œ, sagte der Seniorensprecher der Wiener FPÃ–, Landtagsabgeordneter Paul Stadler gegenÃ¼ber unzensuriert. FÃ¼r ihn ist es nicht nachvollziehbar, warum queere Menschen lediglich auf Grund ihrer sexuellen Orientierung so massiv entlastet werden. WÃ¶rtlich meinte Stadler:

Das ist eine Ungleichbehandlung, die mehr als ungerecht ist! Die Stadt hat jede FÃ¶rderung fÃ¼r dieses Projekt sofort einzustellen. Es ist jedem unbenommen, in eine WG mit seinesgleichen zu ziehen. Dies allerdings auf Grund sexueller Ausrichtung so dermaÃŸen gefÃ¶rdert zu bekommen, ist geradezu unanstÃ¤ndig!

Hundertausende Euro fÃ¼r eine Randgruppe

Viele hunderttausend Euro nur fÃ¼r eine Randgruppe auszugeben, sei inakzeptabel. Wien solle da viel mehr dem Vorbild anderer europÃ¤ischer StÃ¤dte folgen und fÃ¼r echte Entlastung sorgen. Sinnvoller und fairer wÃ¤re es, dieses Geld in Gratis-Ã–ffi-Tickets fÃ¼r alle Wiener Senioren zu investieren, sagte Stadler, der dies aufgrund der Teuerung schon vor einigen Monaten im Wiener Gemeinderat gefordert hatte.