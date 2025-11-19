Kein Recht auf veganes Essen im GefÃ¤ngnis: Veganer laufen Sturm

Ein Strafgefangener in Bayern wollte aus ethischen GrÃ¼nden vegane Kost, bekam aber nur Vegetarisches angeboten. Das Oberste Landesgericht hat nun entschieden: Ein Anspruch auf Tofu & Co. im Strafvollzug besteht nicht. Kurze Zeit spÃ¤ter entlud sich in sozialen Medien die links-grÃ¼ne Wut Ã¼ber die legitime Gerichtsentscheidung.

Anliegen an RealitÃ¤t vorbei

Im bayerischen Strafvollzug hat ein HÃ¤ftling versucht, ein persÃ¶nliches Anliegen durchzusetzen: vegane ErnÃ¤hrung aus seiner Ãœberzeugung, wegen Tierwohl und Nachhaltigkeit. Die GrÃ¼nde, die auf den ersten Blick nicht verwerflich klingen, sind jedoch schon mit dem Hausverstand schwierig mit einer KÃ¼che zu vereinbaren, die tÃ¤glich hunderte Insassen versorgen muss. Die Justizvollzugsanstalt reagierte zunÃ¤chst, indem sie sogar auf die SonderwÃ¼nsche einging und betonte, es gebe vegetarisches Essen, und laktosefreie Kost sei ebenfalls mÃ¶glich. FÃ¼r eine komplett vegane Linie fehle aber der Rahmen. Wer mehr wolle, kÃ¶nne sich aber zusÃ¤tzliche Produkte selbst kaufen.

Gericht gibt GefÃ¤ngnis Recht

Das Oberste Landesgericht bestÃ¤tigte diese Linie, wie das ZDF berichtet, jetzt offiziell. Zwar mÃ¼sse jede JVA “weltanschauliche oder religiÃ¶se Ãœberzeugungen berÃ¼cksichtigen”, doch die Richter machten deutlich: Das hat Grenzen. Angesichts der Vielzahl an individuellen ErnÃ¤hrungsansprÃ¼chen kÃ¶nne die GefÃ¤ngniskÃ¼che nicht jede denkbare Lebensweise bedienen. Weder gesundheitliche GrÃ¼nde noch religiÃ¶se Vorschriften sprachen hier fÃ¼r eine Sonderbehandlung. Die Hauptargumente des HÃ¤ftlings waren lediglich moralische Tierwohl-Argumente, die das Gericht zwar zur Kenntnis nahm, aber nicht als verpflichtend einstufte. Was fÃ¼r viele selbstverstÃ¤ndlich erscheint, ist also jetzt gerichtlich bestÃ¤tigt: Ein Anspruch auf vegane Kost als Grundrecht scheidet damit aus.

Links-GrÃ¼ne Wut auf Instagram

Nicht folgen konnten dem Gerichtsentscheid offensichtlich etliche andere Veganer. So finden sich unter dem Instagram-Beitrag zum erwÃ¤hnten Artikel des ZDF Kommentare eines regelrechten links-grÃ¼nen Mob. So schlÃ¤gt Nutzerin anni_miechen vor, dass man sich statt der veganen Produkte lieber das Fleisch nur kostenpflichtig hinzukaufen kÃ¶nnen solle. Auch melbaum_birnanie schlÃ¤gt vor, dass GefÃ¤ngnisse lieber nur noch veganes Essen anbieten sollten. Pseudonyma123 schreibt dazu einen lÃ¤ngeren Beitrag Ã¼ber die fehlende WÃ¼rde des Tieres durch den Gerichtsentscheid. Dies sind keine einzelnen Aussagen, sondern die mehrheitlichen Kommentare der links-grÃ¼n geprÃ¤gten Leserschaft der ZDF-Seite. Die vielfachen Forderungen nach einem Fleischverbot in GefÃ¤ngnissen lassen dabei schnell durchblicken, dass die eigentliche Intoleranz nicht vom Gericht, sondern von einer verschwindenden Minderheit gegenÃ¼ber der Mehrheit ausgeht. Ã„hnliches kennt man ja aus der Gender-Hysterie.