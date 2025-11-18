â€žTotalitÃ¤rer Geist in Deutschlandâ€œ: Rechte Aktivistin beantragt Asyl in USA

Die deutsche Aktivistin Naomi Seibt verlÃ¤sst ihr Heimatland: Sie sieht in Deutschland keine Sicherheit mehr und hat in den Vereinigten Staaten Asyl beantragt. Die 25-JÃ¤hrige, die international als â€žrechte Gretaâ€œ bekannt wurde, berichtet von massiven Drohungen und staatlicher EinschÃ¼chterung.

Mord- und Vergewaltigungs-Drohungen

Im GesprÃ¤ch mit der Neuen ZÃ¼rcher Zeitung (NZZ) sagte sie:

Mir wurde klar: Ich werde Weihnachten nicht mit meiner Familie verbringen kÃ¶nnen. Ich muss in den USA bleiben.

Sie habe Drohungen von der “Antifa” bekommen â€“ Mord-Drohungen, Vergewaltigungs-Drohungen. Seibt ist in MÃ¼nster aufgewachsen und wurde durch ihre YouTube-Videos bekannt, in denen sie frÃ¼h den Klimahysterie-Kurs westlicher Regierungen in Frage stellte. In den USA hingegen fand sie â€žschnell Freunde in der â€šMake America great againâ€˜-Bewegungâ€œ. Ãœber soziale Medien sei sie zu Kundgebungen eingeladen worden â€“ â€žmein X-Account wurde immer populÃ¤rerâ€œ, berichtet sie.

â€žDer Geheimdienst beobachtet michâ€œ

Doch wÃ¤hrend sie in den USA Zuspruch erhielt, spÃ¼rte sie in Deutschland wachsenden Druck. Sie zeigt sich Ã¼berzeugt, dass der Verfassungsschutz sie bespitzelt: â€žDer Geheimdienst beobachtet mich.â€œ Ihr Verdacht fand anscheinend eine BestÃ¤tigung, nachdem sie eine Anfrage an die BehÃ¶rde gestellt hatte.

Meinungsfreiheit in Deutschland in Gefahr

Kritik an ihrer Haltung beeindruckt sie kaum. WÃ¤hrend deutsche Medien sie als â€žrechte Aktivistinâ€œ oder gar â€žrechtsextremâ€œ diffamieren, betont sie: â€žIch sehe mich nicht als rechtsextrem.â€œ FÃ¼r Seibt geht es um Meinungsfreiheit und die Gefahr, dass Deutschland â€žeinen totalitÃ¤ren Geistâ€œ entwickelt habe. DafÃ¼r hat sie auch ein konkretes Beispiel parat: Sie verweist auf Paragraph 188 des deutschen Strafgesetzbuchs (StGB), der mutmaÃŸliche Beleidigungen gegen Politiker unter Strafe stellt. Das mÃ¼sse eine Demokratie aushalten, befindet Seibt. Ihre Mission sei klar: Sie sehe es geradezu als ihren Job, den Ruf von Politikern zu schÃ¤digen. In ihren Augen bedeute das keine Hetze, sondern den Versuch, Machtmissbrauch Ã¶ffentlich zu machen.

Kontakt zu Elon Musk aufgenommen

In den USA ermutigt sie ihr Umfeld zu neuen Projekten. Sie schwÃ¤rmt von der Zusammenarbeit mit amerikanischen Patrioten: â€žIch will mit den Amerikanern zusammenarbeiten, um den westlichen BevÃ¶lkerungen zu helfen.â€œ Auch zu US-MilliardÃ¤r Elon Musk habe sie Kontakt aufgenommen. Trump-UnterstÃ¼tzer nennen Seibt ein Beispiel fÃ¼r die politische Verfolgung von Meinungsfreiheit in Europa. FÃ¼r Seibt selbst ist klar: â€žIch bin kein Opfer â€“ ich kÃ¤mpfe fÃ¼r die Freiheit.â€œ



















POLITISCHE ANZEIGE der Fraktion Europa souverÃ¤ner Nationen (ESN).

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