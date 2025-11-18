Die UniversitÃ¤t Wien ist fest in linker Hand.

Foto: benkrut / depositphotos.com

Ã–sterreichische HochschÃ¼lerschaft

18. November 2025 / 11:48 Uhr

Bruch der Ã–H-Koalition: â€žLinker Sumpfâ€œ und moralische BankrotterklÃ¤rung

Die links-grÃ¼ne Koalition der Studentenvertretung Ã–H an der UniversitÃ¤t Wien ist geplatzt.

Kritik an Linksextremismus

Der FPÃ–-Sprecher fÃ¼r Linksextremismus, Sebastian Schwaighofer, sieht darin die Warnungen bestÃ¤tigt. Er bezeichnete das Chaos in der Wiener Ã–H als logische Konsequenz einer Politik, die linksextreme Politik betreibe und importierte antisemitische Tendenzen bagatellisiere.


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Auch das Verhalten der “GrÃ¼nen und Alternativen Student_innen” (GRAS) sei aus Sicht der FPÃ– heuchlerisch. Schwaighofer kritisierte, man kÃ¶nne nicht erst mit Brandstiftern koalieren und sich dann wundern, wenn es brenne.

Streitpunkt: Umgang mit Antisemitismus

Hintergrund des Bruchs ist eine Reihe antisemitischer VorfÃ¤lle. So initiierten im Oktober 2024 linksradikale Gruppen eine Demonstration vor dem HauptgebÃ¤ude der UniversitÃ¤t Wien und skandierten Parolen wie â€žIntifada â€“ only solutionâ€œ, das Zeigen antisemitischer Symbole eingeschlossen. Ein Umstand, der in Ã–sterreich strikt geahndet wird; anders als bei allen anderen Volksgruppen. Diese eine ist besonders geschÃ¼tzt.

EmpÃ¶rung herrschte daher, weil sich der VSStÃ–, die SPÃ–-nahe Studentenfraktion, Ã¶ffentlich mit dieser Veranstaltung solidarisiert hatte und auch spÃ¤ter nicht davon distanzierte.

Fremde Themen beherrschen Ã–H

Schon zuvor gab es innerkoalitionÃ¤r Streit um die Einordnung der Hamas-TerroranschlÃ¤ge vom 7. Oktober 2023. FunktionÃ¤re des VSStÃ– sollen laut GRAS bezweifelt haben, dass es sich dabei um einen antisemitisch motivierten Massenmord handle. Auch wurde der GRAS vorgeworfen, gemeinsam gefasste BeschlÃ¼sse im Nachhinein einseitig zu lÃ¶schen und somit die Antisemitismus-Positionierung der Ã–H Uni Wien, die komplett dem Schuldkult untergeordnet ist, zu verwÃ¤ssern.

VSStÃ– im Schuldkult-Modus

Der VSStÃ– zeigte sich in einer Stellungnahme Ã¼berrascht Ã¼ber das Koalitions-Ende und erklÃ¤rte, man habe zu keinem Zeitpunkt der antisemitischen Motivation des 7. Oktober widersprochen. Vielmehr verurteile man diese Gewaltakte kontinuierlich und betone die Bedeutung eines klaren antifaschistischen und antirassistischen Grundkonsenses.

FÃ¼r den VSStÃ– sei Antisemitismus weiterhin ein zentrales BetÃ¤tigungsfeld, entsprechende Programme zur Gedenkkultur â€“ darunter die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Gedenkdienst und Zusammenarbeit in Bildungsinitiativen â€“ werden betont.

Unklarheit bei kÃ¼nftiger Studentenvertretung

Die sozialistischen Studenten weisen zudem VorwÃ¼rfe eines Boykotts gegen die jÃ¼dische HochschÃ¼lerschaft (JÃ¶H) zurÃ¼ck. Die Bearbeitung der Ã–H-Internetseite sei immer gemeinsam erfolgt, doch Anfragen an die JÃ¶H seien ihrerseits unbeantwortet geblieben.

Ãœber die weitere Zusammensetzung der UniversitÃ¤tsvertretung kÃ¶nne derzeit noch nichts gesagt werden, aber das Ziel sei ein verantwortungsvoller Neustart.

Junos: â€žNeustart und klare Haltung Ã¼berfÃ¤lligâ€œ

Die liberale Hochschulfraktion Junos sieht, wie die FPÃ–, im Bruch eine Ã¼berfÃ¤llige Konsequenz. Aus ihrer Sicht habe sich der VSStÃ– an der Uni Wien nicht nur nicht klar von Antisemitismus distanziert, manche FunktionÃ¤re hÃ¤tten diesen gar gefÃ¶rdert

SPÃ– unter Beobachtung

Die Entwicklungen werfen ein grelles Schlaglicht auf den Zustand der Studentenvertretung in Ã–sterreich. Sie beschÃ¤ftigt sich offensichtlich nicht mit den Interessen der Studenten, den Studienbedingungen oder der Lernumgebung. Ihr geht es anscheinend ausschlieÃŸlich um ideologische Politik, eine Politik, die sich nicht um die Heimat, sondern um die Sorgen anderer kÃ¼mmert.

Linke Spielwiese auf Kosten der normalen Studenten

Entsprechend gering ist das Interesse an dieser Vertretung. Im heurigen Mai nahmen nur 22 Prozent der Studenten an der zweijÃ¤hrigen Wahl zur Ã–sterreichischen HochschÃ¼lerschaft teil. In den Jahren davor war die Wahlbeteiligung sogar noch geringer.

Es erhebt sich also die Frage, inwieweit ein derartiges Gremium als â€žVertretungâ€œ der Studenten bezeichnet werden kann. Klar ist nur, dass alle Studenten Ã¼ber die Zwangsmitgliedschaft die Debatten und ideologischen Streitigkeiten zum Thema Israel finanzieren mÃ¼ssen. Einen Nutzen haben sie davon nicht.


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