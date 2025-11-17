Trotz strategischer Vorteile fÃ¼r Links: Rechter Kandidat geht gestÃ¤rkt in Stichwahl

Die erste Runde der chilenischen PrÃ¤sidentschaftswahl ist geschlagen â€“ und sorgt im linken Lager fÃ¼r ErnÃ¼chterung.

DÃ¼nner Vorsprung vor rechtem Kandidaten

Trotz eines strategischen Vorteils – drei Gegenkandidaten aus dem rechten Spektrum – blieb die linke Kandidatin Jeannette Jara deutlich hinter den Prognosen zurÃ¼ck.

Nach AuszÃ¤hlung von mehr als 90 Prozent der Stimmen erreichte die Kommunistin lediglich 26,8 Prozent und lag damit nur knapp vor dem rechten Kandidaten JosÃ© Antonio Kast mit rund 24 Prozent. Beide gehen nun am 14. Dezember in die entscheidende Stichwahl.

Eine gegen drei

Die Ausgangslage schien fÃ¼r Jara zunÃ¤chst komfortabel: WÃ¤hrend rechte Stimmen sich auf drei Lager aufteilten â€“ mit Kast, Johannes Kaiser und Evelyn Matthei â€“, konnte Jara auf die organisierte UnterstÃ¼tzung des Mitte-Links-BÃ¼ndnisses bauen. Viele Meinungsforscher und politische Beobachter prognostizierten gar einen klaren Vorsprung, zumal Jara als erste Kandidatin der Kommunistischen Partei Ã¼berhaupt in eine Stichwahl gelangte.

Rechter PrÃ¤sident wahrscheinlich

Doch der Wahltag belehrte das linke Lager eines Besseren. Die sicher geglaubte Stimmenmehrheit blieb aus, und der RÃ¼ckhalt fÃ¼r Jara ist schwÃ¤cher als erwartet. â€žSehr schlechte Nachrichten fÃ¼r Jaraâ€œ, so die EinschÃ¤tzung des Politikwissenschaftlers Rodrigo Arellano von der Universidad del Desarrollo, der nach diesem Wahlergebnis einen Sieg der linken Kandidatin in der Stichwahl fÃ¼r â€žunwahrscheinlichâ€œ hÃ¤lt.

UnterstÃ¼tzung von Kaiser und Matthei

Dies auch deshalb, weil sich schon am Wahlabend Kaiser und Matthei fÃ¼r eine UnterstÃ¼tzung von Kast in der Stichwahl aussprachen. Das rechte Lager stellt sich somit geschlossen hinter Kast und damit gegen jegliche Fortsetzung linker Politik.

Zudem gelang es Jara nicht, sich als Alternative zur noch amtierenden linken Regierung unter PrÃ¤sident Gabriel Boric darzustellen. Ihre â€žLÃ¶sungenâ€œ der Probleme â€“ wirtschaftliche Stagnation, Niedergang des Wohlstands und anhaltende Gewalt im Land â€“ sind allesamt aus der linken Mottenkiste und somit gescheitert.

Kein Vertrauen mehr in linke Versprechungen

Das Vertrauen vieler Chilenen in linke Gesellschaftspolitik scheint durch das Scheitern der amtierenden Regierung nachhaltig erschÃ¼ttert. Hoffnungen auf eine sozialpolitische Verbesserung und die Sehnsucht nach Sicherheit und Wohlstand haben sich im letzten Jahr nicht erfÃ¼llt . Beides kann die Linke nicht liefern. Nirgends.

Rechte Themen punkten

Deshalb waren die zentralen Wahlkampfthemen wie Armutseinwanderung und KriminalitÃ¤t von Kast besetzt. Er fordert einen verbesserten Grenzschutz sowie Abschiebung illegaler Einwanderer.

So wird die Stichwahl im Dezember zu einer Richtungsentscheidung. Die Absage an linke Gesellschaftspolitik, die sich schon in vergangenen Referenden gezeigt hat, dÃ¼rfte sich fortsetzen.