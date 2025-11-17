Renten-Frage: GroÃŸer Zoff zwischen Merz und Junger Union

Auf dem jÃ¤hrlichen Deutschlandtag den Jungen Union (JU) bekommt Kanzler Friederich Merz (CDU) massiven Gegenwind fÃ¼r das Rentenpaket der Bundesregierung. Die junge Parteibasis rebelliert â€“ und Merz muss Schadensbegrenzung betreiben.

Vom gefeierten Kanzler zum Ziel der Unzufriedenheit

Noch im vergangenen Jahr wurde Friedrich Merz von der Jungen Union wie ein politischer Messias empfangen. Der Deutschlandtag, die jÃ¤hrliche Bundesversammlung der Jungen Union, war damals eine einzige Jubelveranstaltung, getragen von der Euphorie Ã¼ber den kÃ¼nftigen Kanzler. In diesem Jahr ist davon nichts mehr Ã¼brig. Die Stimmung auf dem Deutschlandtag am vergangenen Wochenende in Rust (Baden-WÃ¼rttemberg) kippt bereits bei der zweiten Frage aus dem jungen Publikum deutlich. Das Rentenpaket der Bundesregierung, an dem Merz selbst beteiligt ist, gilt unter den Nachwuchspolitikern als Belastungsprobe, die das Vertrauen spÃ¼rbar erschÃ¼ttert. Wie das Handelsblatt berichtet, brÃ¶ckelt der einstige Schulterschluss zwischen Parteispitze und jungem FlÃ¼gel.

ZÃ¼ndfunke fÃ¼r eine interne Rebellion

Das Gesetz, das das Rentenniveau bis 2031 festschreiben soll, hat die JU besonders aufgebracht. Die jungen Delegierten sehen darin eine finanzielle BÃ¼rde fÃ¼r ihre eigene Generation, verbunden mit langfristigen Mehrkosten in MilliardenhÃ¶he. Besonders der Umstand, dass das Niveau nach 2031 sogar Ã¼ber dem heutigen Recht liegen kÃ¶nnte, stÃ¶ÃŸt auf Ablehnung. WÃ¤hrend Merz versucht, das Paket als notwendigen Kompromiss im Rahmen der Koalitionsarbeit zu rechtfertigen, formiert sich im Saal offener Widerstand. LandesverbÃ¤nde stellen AntrÃ¤ge, Abgeordnete protestieren und am Ende steht eine einstimmige Ablehnung des Pakets durch die gesamte JU. Eine Demonstration der Geschlossenheit, die der Kanzler so nicht erwartet hatte. Der Druck aus Merz aus den eigenen Reihen ist somit deutlich gestiegen

Kompromisssuche im Hinterzimmer

Hinter den Kulissen wird fieberhaft nach einem Ausweg gesucht. Merz trifft sich mit SPD-Spitze und CSU-Chef, um eine LÃ¶sung zu finden, die sowohl die Koalition zusammenhÃ¤lt als auch die Jugend nicht vollstÃ¤ndig entfremdet. Diskutiert wird ein Zusatzbeschluss, der der jungen Generation stÃ¤rkere private Vorsorgemodelle in Aussicht stellt. Gleichzeitig arbeitet das Finanzministerium bereits an Reformen, die langfristig Entlastung bringen sollen. Doch all diese BemÃ¼hungen verdecken nicht die eigentliche Frage: Wie glaubwÃ¼rdig bleibt ein Kanzler, der zwischen KoalitionszwÃ¤ngen und eigenem Parteinachwuchs lavieren muss? Auf dem Deutschlandtag wurde jedenfalls deutlich, dass die Geduld der jungen Generation begrenzt ist â€“ und dass Merz die UnterstÃ¼tzung dort nicht mehr sicher hat.