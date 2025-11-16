Drei nigerianische Drogendealer festgenommen, vier Konsumenten angezeigt

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) stellten am Freitag in mehreren Wiener Bezirken mutmaßliche Drogengeschäfte fest. Durch abgestimmtes Vorgehen gelang es den Einsatzkräften, drei Afrikaner anzuhalten und vorläufig festzunehmen: einen 41-jährigen, einen 49-jährigen und einen 55-jährigen Mann – allesamt Nigerianer. Die drei Migranten wurden von der Polizei in Margareten, Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus angetroffen.

Bargeld und Kokain gefunden

Bei den Durchsuchungen wurden rund 1.500 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie geringe Mengen Kokain aufgefunden und sichergestellt. Die drei Festgenommenen befinden sich im polizeilichen Gewahrsam; die Ermittlungen dauern an.

Fünf Abnehmer angezeigt

Auch mehrere mutmaßliche Abnehmer wurden angehalten: vier Männer im Alter von 28, 35, 37 und 41 Jahren, eine 33-jährige Frau (alle mit österreichischer Staatsangehörigkeit) sowie ein 69-jähriger Tunesier wurden nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Quelle: LPD Wien