Im Bild Bundeskanzler Christian Stocker (m.), Vizekanzler Andreas Babler (l.) und Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger (r.) beim Doorstep.

Die Koalitionsspitzen sollen sich laut dem Magazin trend eine mediale DrehbÃ¼hne ausgemacht haben, um Eifersuchtsdramen zu verhindern. Das bestreitet das Bundeskanzleramt gegenÃ¼ber unzensuriert.

Foto: Andy Wenzel / BKA

Bundesregierung

15. November 2025 / 09:53 Uhr

Keine â€žDrehbÃ¼hneâ€œ im Medien-Foyer: Kanzleramt widerspricht â€žtrendâ€œ-Artikel

Das Bundeskanzleramt hat einem Artikel im Magazin trend widersprochen, wonach es einen Regieplan geben soll, dass das Medien-Foyer nach dem Ministerrat jede Woche einem anderen der drei Koalitionspartner gehÃ¶rt.

“Statisch fixierte Planungen nicht mÃ¶glich”

In einem Schreiben vom Bundeskanzleramt an unzensuriert heiÃŸt es zusammenfassend, dass â€žstatisch fixierte Planungenâ€œ aufgrund aktueller Themen nicht mÃ¶glich seien, â€žso dass auch keine pauschalen, end- & allgemein gÃ¼ltigen Planungsdokumente vorliegenâ€œ.


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Mediale DrehbÃ¼hne gegen Eifersuchtsdramen

Wir hatten um diesbezÃ¼gliche Unterlagen gebeten, nachdem das Magazin trend wÃ¶rtlich geschrieben hatte:

Der hehre Regieplan wurde in den ersten Regierungstagen vor sechs Monaten in einer Runde aus Koalitionsspitzen und Koalitionskommunikatoren festgeschrieben. Die wÃ¶chentliche wechselnde DrehbÃ¼hne soll die kleinen und groÃŸen Eifersuchtsdramen in Grenzen halten und das mediale Haxelstellen, das in den bislang obligaten ZweierbÃ¼ndnissen bald nach den ersten Honeymoon-Tagen aufkam, beim ohnehin schwierigeren Spagat zu dritt in Grenzen halten.

Wer vor Medien tritt, wird nach Ministerrat festgelegt

Das bestritt das Bundeskanzleramt nun gegenÃ¼ber unzensuriert. Die Vorarbeit fÃ¼r den Ministerrat wÃ¼rde mittwochs starten, bis Freitag wÃ¼rden die Tagesordnungspunkte eingemeldet, hieÃŸ es. Diese wÃ¼rden bis Dienstagabend um Tischvorlagen ergÃ¤nzt. Anhand der Beschlussfassung des Ministerrats werde die Themensetzung fÃ¼r die gegenbenenfalls stattfindenden â€žDoorstepsâ€œ und das Pressefoyer nach dem Ministerrat festgelegt.


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