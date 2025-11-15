Dank der wenig sinnvollen SparmaÃŸnahmen der Ã–VP haben die Neunkirchner bald deutlich weniger Geld zur VerfÃ¼gung, wÃ¤hrend die PolitikergehÃ¤lter unangetastet bleiben.

Foto: Sari Montag / flickr.com (CC BY-SA 2.0)

NiederÃ¶sterreich

15. November 2025 / 08:10 Uhr

â€žNicht mit unsâ€œ: FPÃ–-Video erklÃ¤rt die â€žFakeâ€œ-SparmaÃŸnahmen der Ã–VP in Neunkirchen

â€žFinanzieller Anschlag auf die BevÃ¶lkerung in Neunkirchenâ€œ heiÃŸt das Video, in dem die FPÃ– aufzeigt, wie die Ã–VP in der Stadtregierung der niederÃ¶sterreichischen Stadt im gleichnamigen Bezirk die Belastungen fÃ¼r die BÃ¼rger erhÃ¶ht, wÃ¤hrenddessen aber nicht bei sich selbst sparen will. Die Freiheitlichen sprechen von einem Budget mit 335 Seiten, dessen Konsequenzen letztlich allein die BevÃ¶lkerung treffen wÃ¼rden.

â€žWarum sparen die Politiker nicht bei sich selbst?â€œ

Zwar sei Ã¼ber KÃ¼rzungen bei PolitikerbezÃ¼gen diskutiert worden, diese seien jedoch von der Ã–VP und mehreren ÃœberlÃ¤ufern sofort abgelehnt worden. MaÃŸnahmen, die Einwohner betreffen, seien hingegen rasch beschlossen worden. Schritte, die die Menschen spÃ¼rbar treffen, findet man bei den Blauen.


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Viele Einsparungen sind â€žFakeâ€œ

Kritisiert werden auÃŸerdem vermeintliche SparmaÃŸnahmen, die sich bei genauer Betrachtung als nicht wirklich wirksam darstellen. Als Beispiele fÃ¼hrt die FPÃ– an, dass der Austritt aus dem StÃ¤dtebund zu spÃ¤t beschlossen wurde, um bereits mit Anfang 2026 GÃ¼ltigkeit zu erlangen. Ebenso wird darauf verwiesen, dass das Ende des Mitgliedsbeitrags fÃ¼r den Tourismusverband Semmering-Rax-Schneeberg erst 2030 greift, also nach Ende der laufenden Funktionsperiode.

Gespart wird dort, wo es die Menschen trifft

Dabei konzentrierten sich die tatsÃ¤chlichen finanziellen Auswirkungen auf GebÃ¼hrenerhÃ¶hungen, die ausschlieÃŸlich die BevÃ¶lkerung treffen. Dazu zÃ¤hlen unter anderem hÃ¶here Kosten fÃ¼r Wasser und Kanal, steigende Tarife in Kinderbetreuungseinrichtungen, eine erhÃ¶hte Hundesteuer sowie teurere MarktstandgebÃ¼hren. Auch die LeihgebÃ¼hren fÃ¼r stÃ¤dtische Infrastruktur wie Zelte oder BÃ¼hnen sollen steigen. Eintrittspreise im StÃ¤dtischen Museum und sogar die GebÃ¼hren fÃ¼r Kinderschwimmangebote wÃ¼rden ebenfalls angehoben.

Zwar seien Einsparungen notwendig, diese sollten aber nicht zulasten der BevÃ¶lkerung erfolgen dÃ¼rften, so die Freiheitlichen:

Wenn man der BevÃ¶lkerung in die Tasche greift, Fake-BeschlÃ¼sse fasst und trotzdem keine Konsolidierung zustande bringt, dann ist das nur mehr absurd. Nicht mit uns!


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