â€žNicht mit unsâ€œ: FPÃ–-Video erklÃ¤rt die â€žFakeâ€œ-SparmaÃŸnahmen der Ã–VP in Neunkirchen

â€žFinanzieller Anschlag auf die BevÃ¶lkerung in Neunkirchenâ€œ heiÃŸt das Video, in dem die FPÃ– aufzeigt, wie die Ã–VP in der Stadtregierung der niederÃ¶sterreichischen Stadt im gleichnamigen Bezirk die Belastungen fÃ¼r die BÃ¼rger erhÃ¶ht, wÃ¤hrenddessen aber nicht bei sich selbst sparen will. Die Freiheitlichen sprechen von einem Budget mit 335 Seiten, dessen Konsequenzen letztlich allein die BevÃ¶lkerung treffen wÃ¼rden.

â€žWarum sparen die Politiker nicht bei sich selbst?â€œ

Zwar sei Ã¼ber KÃ¼rzungen bei PolitikerbezÃ¼gen diskutiert worden, diese seien jedoch von der Ã–VP und mehreren ÃœberlÃ¤ufern sofort abgelehnt worden. MaÃŸnahmen, die Einwohner betreffen, seien hingegen rasch beschlossen worden. Schritte, die die Menschen spÃ¼rbar treffen, findet man bei den Blauen.

Viele Einsparungen sind â€žFakeâ€œ

Kritisiert werden auÃŸerdem vermeintliche SparmaÃŸnahmen, die sich bei genauer Betrachtung als nicht wirklich wirksam darstellen. Als Beispiele fÃ¼hrt die FPÃ– an, dass der Austritt aus dem StÃ¤dtebund zu spÃ¤t beschlossen wurde, um bereits mit Anfang 2026 GÃ¼ltigkeit zu erlangen. Ebenso wird darauf verwiesen, dass das Ende des Mitgliedsbeitrags fÃ¼r den Tourismusverband Semmering-Rax-Schneeberg erst 2030 greift, also nach Ende der laufenden Funktionsperiode.

Gespart wird dort, wo es die Menschen trifft

Dabei konzentrierten sich die tatsÃ¤chlichen finanziellen Auswirkungen auf GebÃ¼hrenerhÃ¶hungen, die ausschlieÃŸlich die BevÃ¶lkerung treffen. Dazu zÃ¤hlen unter anderem hÃ¶here Kosten fÃ¼r Wasser und Kanal, steigende Tarife in Kinderbetreuungseinrichtungen, eine erhÃ¶hte Hundesteuer sowie teurere MarktstandgebÃ¼hren. Auch die LeihgebÃ¼hren fÃ¼r stÃ¤dtische Infrastruktur wie Zelte oder BÃ¼hnen sollen steigen. Eintrittspreise im StÃ¤dtischen Museum und sogar die GebÃ¼hren fÃ¼r Kinderschwimmangebote wÃ¼rden ebenfalls angehoben.

Zwar seien Einsparungen notwendig, diese sollten aber nicht zulasten der BevÃ¶lkerung erfolgen dÃ¼rften, so die Freiheitlichen:

Wenn man der BevÃ¶lkerung in die Tasche greift, Fake-BeschlÃ¼sse fasst und trotzdem keine Konsolidierung zustande bringt, dann ist das nur mehr absurd. Nicht mit uns!