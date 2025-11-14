Lugner und Beck im TV-Duell: Angst im eigenen Land vor AuslÃ¤ndern

Christina â€žMausiâ€œ Lugner und Philippa Beck, ehemals Philippa Strache, lieferten sich am Dienstagabend bei FELLNER! LIVE auf oe24.TV ein bemerkenswert offenes Duell, bei dem sie sich aber letztlich einig waren: Im ach so lebenswerten Wien haben Frauen mittlerweile Angst, auf die StraÃŸe zu gehen.

â€žIch fÃ¼hle mich in Wien nicht mehr sicher”

Schon frÃ¼h machte Lugner klar, dass sie nicht vor deutlichen Worten zurÃ¼ckschreckt. Die Unternehmerin, die sich zuletzt vermehrt Ã¶ffentlich zu gesellschaftspolitischen Themen geÃ¤uÃŸert hat, erklÃ¤rte: â€žIch fÃ¼hle mich in Wien nicht mehr sicher.â€œ Besonders beunruhige sie das GefÃ¼hl, â€žim eigenen Landâ€œ nicht mehr geschÃ¼tzt zu sein. Sie ergÃ¤nzte: â€žIch fÃ¼hle mich in unserem eigenen Land nicht mehr sicher, weil ich mich von AuslÃ¤ndern bedroht fÃ¼hle.â€œ Sie habe Angst, und dazu stehe sie.

Beck widersprach nicht. Auch sie nimmt eine VerÃ¤nderung im Alltag wahr. â€žMan merkt das, wenn man auf die StraÃŸe gehtâ€œ, erklÃ¤rte sie und betonte, dass viele Menschen Ã¤hnliche Erfahrungen schildern wÃ¼rden. Sie fragt sich: â€žWohin sind wir denn gekommen?â€œ

Gewalt im Ã¶ffentlichen Raum an der Tagesordnung

Dass beide mit ihren BefÃ¼rchtungen nicht Unrecht haben, zeigen offizielle Zahlen: Die polizeiliche Kriminalstatistik etwa weist fÃ¼r das Jahr 2023 insgesamt 29.485 angezeigte Gewaltdelikte in Wien aus, ein Anstieg um 8,2 Prozent gegenÃ¼ber dem Jahr davor. Laut Bundeskriminalamt ereigneten sich 61,6 Prozent dieser Taten an Ã¶ffentlichen Orten, also auf StraÃŸen, PlÃ¤tzen oder ParkflÃ¤chen.

Parallel dazu zeigte sich besonders bei RaubÃ¼berfÃ¤llen eine deutliche Zunahme: Einsatzinfo Wien dokumentiert einen Anstieg von 1.180 FÃ¤llen im Jahr 2023 auf 1.394 im Jahr 2024, was einem Plus von 18,1 Prozent entspricht. Regionale Polizeiberichte fÃ¼hren diesen Anstieg explizit auf ÃœberfÃ¤lle im Ã¶ffentlichen Raum zurÃ¼ck. Die Anzeigen wegen Vergewaltigung erhÃ¶hten sich laut verÃ¶ffentlichten Polizeidaten von 468 FÃ¤llen im Jahr 2023 auf 519 FÃ¤lle im Jahr 2024, also um 10,9 Prozent





