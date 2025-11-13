Der vorgeblich harte Asyl-Kurs von Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner schlÃ¤gt sich auf die fortschreitende, illegale Einwanderung offensichtlich nicht nieder.

Foto: FPÃ– OberÃ¶sterreich

illegale Einwanderer

13. November 2025 / 07:36 Uhr

Ã–sterreich wÃ¤chst auf 9,4 Millionen Menschen – aber nur durch Migration

Ob das eine gute Nachricht fÃ¼r die Ã–sterreicher ist? Die Statistik Austria hat gestern, Mittwoch, auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass Ã–sterreich bis 2040 auf 9,4 Millionen Menschen anwachsen wird. Einziger Grund: Migration.

JÃ¤hrlich 40.000 Menschen mehr

Derzeit umfasst die in Ã–sterreich lebende BevÃ¶lkerung 9,2 Millionen Menschen. Laut Statistik Austria beruht der progonostizierte Zuwachs bis 2040 ausschlieÃŸlich auf noch zu erwarteter Zuwanderung. JÃ¤hrlich wird mit jÃ¤hrlich 28.000 bis 43.000 zusÃ¤tzlichen Personen durch Migrationsbewegungen gerechnet.


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Noch mehr illegale Einwanderer

Nachdem in Ã–sterreich der Wohnraum und die Ressourcen immer knapper werden, stellt sich generell die Frage, warum wir um jeden Preis wachsen mÃ¼ssen, und vor allem, wie lange noch und mit welchem Ziel. Wie die Erfahrung nÃ¤mlich zeigt, wÃ¤chst Ã–sterreich vor allem durch illegale Einwanderer, die danach in der Sozialhilfe landen – dass sich das auf Dauer nicht ausgehen kann, bedarf keiner nÃ¤heren Analyse.

Wien wÃ¤chst um 9,2 Prozent

Brisant: Laut Statistik Austria seien emigrationsbedingt Ã¼berdurchschnittliche ZuwÃ¤chse in Wien zu erwarten. Auf die Bundeshauptstadt entfÃ¤llt aktuell mehr als ein Drittel der internationalen Zuwanderung nach Ã–sterreich. In Wien wird daher ein Anstieg von 9,2 Prozent prognostiziert. Bis ins Jahr 2080 wird in Wien sogar ein BevÃ¶lkerungsplus von 16 Prozent erwartet.


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