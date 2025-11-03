Meinl-Reisinger im goldenen Kleid in Ägypten

Unglückliche Kleiderwahl in Zeiten von Rekord-Inflation, Teuerung und Staatsschulden: Neos-Außenministerin Meinl-Reisinger präsentierte sich im goldenen Kleid.

Foto: © Instagram / beate_meinl_reisinger

Bundesregierung

3. November 2025 / 09:58 Uhr

Museum in Ägypten mit Protz-Auftritt von Meinl-Reisinger eröffnet

Bei Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) könnte der Eindruck entstehen, dass sie seit ihrem Amtsantritt die Welt auf Kosten der Steuerzahler kennenlernen möchte. Jetzt schoss sie mit ihrem Protz-Auftritt in Ägypten den Vogel ab.

“Kann man nicht erfinden”

Wäre Meinl-Reisinger nicht nach Kairo geflogen, das Große Ägyptische Museum vor den Toren der Pyramiden von Gizeh hätte trotzdem eröffnet werden können. Ein Flug weniger, Sparen für die Allgemeinheit? Fehlanzeige! Die Neos-Außenministerin provozierte die Steuerzahler zudem auch noch mit einem goldbestickten Ballkleid. Das sorgte im Internet für Unmut. „Kann man nicht mehr erfinden“, kommentierte etwa der freiheitliche EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Außenministerin im goldenen Kleid

Der Wiener Gemeinderat Leo Lugner (FPÖ) schrieb: „Während die Preise in Österreich explodieren und viele um ihre Existenz kämpfen, lässt sich unsere Außenministerin im goldenen Kleid in Kairo feiern“. Ein anderer User spöttelte: “Schön für Sie. Ein nettes Wochenende in Kairo auf Kosten der Spesenzahler. Gut kommt das nicht an“.

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

3.

Nov

09:58 Uhr
3. November 2025

Museum in Ägypten mit Protz-Auftritt von Meinl-Reisinger eröffnet

3. November 2025

Gratis-Skikurse für Kinder: Landesrat Landauer fördert Breitensport

2. November 2025

Verfügung: Nur noch 7.500 „Flüchtlinge“ und Rückabwicklung der „Vielfalt“

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.