SPÖ bezeichnet islamistischen Terroranschlag 2020 als “Amoklauf”

Am Jahrestag des Terroranschlags in Wien sorgt ein verstörendes Instagram-Posting der SPÖ für Empörung: Die Sozialdemokraten bezeichnen die Tat als „Amoklauf“. “Heute vor 5 Jahren sind beim Amoklauf von Wien vier unschuldige Menschen getötet worden”, ist in dem Beitrag zu lesen.

Islamist ermordete vier Menschen

Der Terroranschlag in der Wiener Innenstadt gilt als der schwerste islamistische Anschlag in Österreichs Geschichte. Kurz nach 20 Uhr des 2. November 2020 hatte der bewaffnete 20-jährige Nordmazedonier Kujtim F. in der Nähe der Seitenstettengasse, unweit der Synagoge, das Feuer auf Passanten eröffnet. Vier unschuldige Menschen wurden getötet, 23 weitere, darunter mehrere Polizisten, verletzt.

Der schließlich von der Polizei erschossene F. entstammte dem islamistischen Milieu. Er hatte zuvor versucht, nach Syrien auszureisen, war dafür verurteilt, aber vorzeitig entlassen worden.

Nachhilfe für die SPÖ: Was ist ein “Amoklauf”?

Die SPÖ hat allerdings ein ganz eigenes Verständnis von dem Anschlag: Dass die Genossen von einem “Amoklauf” sprechen, stößt auf Unverständnis. Unter anderem wird in den Kommentaren in den sozialen Netzwerken auf die Unterschiede hingewiesen:

Terrorismus richtet sich nicht nur gegen einzelne Opfer, sondern vor allem gegen die Gesellschaft, den Staat oder bestimmte Gruppen, wird dort etwa erklärt. Durch Angst und Schrecken sollen politische, religiöse oder ideologische Ziele verfolgt oder durchgesetzt werden. Terroranschläge sind in der Regel organisiert und geplant, oft mit mehreren Tätern und einer klaren Ideologie. Amokläufe hingegen entstehen meist aus Rache, Verzweiflung oder psychischer Instabilität, ohne politische oder religiöse Zielsetzung. Sie sind oft spontan, weniger geplant und zielen auf bestimmte Personen ab – was im Fall von Kujtim F. und seiner Wahnsinnstat sicher nicht der Fall war.

“SPÖ beweist wieder mal, dass man sie nicht wählen kann“

Auch andere Kommentatoren zeigten sich unter dem Instagram-Beitrag entsetzt über diesen Ausrutscher. Hier eine Auswahl (Rechtschreibefehler im Original):

Es war ein islamistischer Terroranschlag!!!

denke in der Löwelstraße, müssten diese Personen den Hut nehmen, welche einen Terroranschlag von einem Amoklauf net unterscheiden können! Sorry musste sein, zieht endlich konsequenzen und stellt Erfahrene Mitglieder oder Politiker als Büroleiter ein!!!

Die SPÖ beweist wieder mal, dass man sie nicht wählen kann. Eigentlich eh traurig

amoklauf? sonst gehts euch gut?

Habt ihr Amoklauf geschrieben um die Kernwählerschaft nicht zu verärgern?

Das war ein religiös-politischer Anschlag! Euch kann man auch nicht mehr wählen…..

Amoklauf?????????? Gehtd euch nicht gut????? Das war ein terroranschlag islamistischer!!!! Ihr seids ja irre

Amoklauf?? Geht’s euch eh gut?