Kinderporno-Ermittlungen: Fragen nach Auftritt von „Dragqueen“ bei Böhmermann

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die bekannte Berliner „Dragqueen“ Jurassica Parka (bürgerlich Mario O.) wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie. Angesichts der Vorwürfe wirkt ein früherer TV-Auftritt der Beschuldigten in der Kochsendung von Jan Böhmermann bedenklich.

Alle saßen bei ihm auf dem Sofa

„Alles saßen bei ihm auf dem Sofa: Warum ließ man den Kinderporno-Straftäter Mario O. auf Kinder los?“, fragt sich die Oline-Zeitung Nius. Im Artikel wird aufgedeckt: Schon 2023 sei Mario O. wegen der Verbreitung kinderpornografischer Schriften verurteil worden. Nius fragt sich außerdem:

Wie kann es sein, dass der linke Politik-, Medien- und Kulturbetrieb davon nichts wusste? Warum verlangten Veranstalter von „Kinderlesestunden“ mit ihm kein polizeiliches Führungszeugnis?

“Dragqueens lesen keine Kinderbücher vor, weil sie Kinder geil finden”

Fragen muss sich auch das ZDF Neo gefallen lassen, denn in der dritten Staffel von Jan Böhmermanns Sendung „Böhmi brutzelt“ war Jurassica Parka am 12. August 2023 zu Gast. Während die beiden ein gemeinsames Gericht – Königsberger Klopse – zubereitet haben, sprachen sie darüber, dass „Dragqueens“ und ihre Auftritte wieder zu einem Politikum geworden seien. Und die Vorwürfe aus rechten Kreisen bezüglich Lesungen von queeren Kinderbüchern. Mario O. sagte damals wörtlich:

Natürlich lesen Dragqueens keine Kinderbücher vor, weil sie Kinder geil finden – sondern sie möchten einfach nur Geschichten vorlesen. In ein paar Wochen werde ich auch eine Drag-Lesung machen in einer Kinderbibliothek, ich bin sehr gespannt, wie das so wird. Weil ich habe mit Kindern jetzt nicht so viele Berührungspunkte – ich bin ein sehr homosexueller Mann.

Zwei Monate nach TV-Auftritt verurteilt

Damals lachte Böhmermann über die Bemerkung. Doch das Lachen dürfte dem Entertainer nun vergangen sein. Er musste, wie die Öffentlichkeit auch, nur zwei Monate nach diesem TV-Auftritt erfahren, dass gegen Jurassica Parka das Urteil wegen „Verbreitung kinderpornografischer Schriften“ am 18. Oktober 2023 fiel, das am 26. Oktober 2023 rechtskräftig wurde. Dieser Umstand dürfte wohl auch Böhmermann nachdenklich stimmen.