„Gänsehaut pur“: Neutralitätsfest der FPÖ hat alle Erwartungen übertroffen

„Wahnsinn! Was für ein großartiger Nationalfeiertag!“ – das schrieb FPÖ-Parteichef Herbert Kickl auf seiner Facebook-Seite, nachdem das von den Freiheitlichen Parlamentaklub hinter dem Parlament veranstaltete „Neutralitätsfest“ alle Erwartungen übertroffen hatte.

Herzliche Begegnungen, inspirierende Gespräche

„Es war einfach phänomenal – so viele herzliche Begegnungen, inspirierende Gespräche und eine Stimmung, die man kaum in Worte fassen kann“ – so drückte Kick seine Freude über eine gelungene Veranstaltung aus, die von den anderen Parteien im Vorfeld kritisiert wurde. Wie berichtet, soll sich in der Präsidiale des Parlaments die stellvertretende Klubvorsitzende Julia Herr (SPÖ) über das „Neutralitätsfest“ der FPÖ am Nationalfeiertag mokiert haben.

Zeichen für Heimatliebe

Zigtausende Besucher setzten heute, Sonntag, dann ein Zeichen für Zusammenhalt und Heimatliebe, aber vor allem dafür, dass ihnen die Neutralität am Herzen liegt. „Ein riesengroßes Dankeschön an alle, die dabei waren. Ich bin immer noch sprachlos über diesen unglaublichen Andrang und die positive Energie, die ihr mitgebracht habt“, zeigte sich Herbert Kickl dankbar für diesen „unvergesslichen Tag“, der für ihn „Gänsehaut pur“ gewesen sei.

Gulasch für alle Gäste

Kickl, aber auch Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, die FPÖ-Generalsekretäre Christian Hafenecker und Michael Schnedlitz sowie zahlreiche FPÖ-Nationalratsabgeordnete verteilten schmackhaftes Gulasch an die Gäste – und sie nahmen sich Zeit, um jedem Besucher den Foto-Wunsch zu erfüllen.