„UNBEQUEM – Der Literaturpodcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts“

Neuer Literaturpodcast

Im Literatur-Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts werden Werke vorgestellt, die sich bewusst abseits des Mainstreams bewegen. Autoren oder Verleger geben dabei Einblicke in Entstehung, Intention und Wirkung ihrer Publikationen.

Ziel ist es, Texte zu präsentieren, die neue Perspektiven eröffnen, kritisches Denken fördern und zu kontroversiellen gesellschafts- politischen Debatten anregen. Der Podcast versteht sich als Bei- trag zur Förderung von Literaturinteresse und Meinungsvielfalt sowie zur Stärkung analytischen und demokratischen Denkens.

In der ersten Folge spricht Althea Diamante mit Autor und Herausgeber Mag. Werner Reichel über seine Werke „Die hysterische Gesellschaft. Wenn der letzte Vorhang fällt.“ und „Endspiel – Der Multikulticrash. Wie eine gescheiterte Ideologie Europa ins Chaos stürzt!“.

Der Podcast wendet sich an Menschen, die sich mit literarischen und gesellschaftspolitischen Fragen befassen und die Diskussion alternativer Deutungsansätze zulassen. Er soll Einsichten in politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge und historische Entwicklungen vertiefen, um das Verständnis für Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit und Toleranz zu fördern.

Jetzt auf dem YouTube-Kanal und der Website des Freiheitlichen Bildungsinstituts abrufbar.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

