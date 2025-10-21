Podcast basierend auf dem „Handbuch der Kommunalpolitik“, einer Anleitung für die politische Praxis auf kommunaler Ebene.

Gemeindepolitik in der Praxis – Der FBI-Podcast zum Handbuch der Kommunalpolitik

Der Podcast basiert auf dem „Handbuch der Kommunalpolitik“, einer Anleitung für die politische Praxis auf kommunaler Ebene.

Er richtet sich an Funktionäre und Interessierte und bietet praxisnahe Tipps für die Arbeit auf Gemeindeebene. Demokratiepolitische Ambition ist, mehr Substanz und Effektivität in die Gemeindeämter zu tragen.

Autor Dietmar Heuritsch spricht mit Michael Kurzweil über zentrale Themen der Kommunalpolitik wie:

  • Gründung und Organisation einer Ortsgruppe
  • Führung, Motivation und Teambuilding
  • Kommunikation, Rhetorik und öffentliche Wirkung
  • Aktivitätenplanung und Gemeinderatsarbeit
  • Wahlkampf und Nachbereitung
  • Öffentlichkeitsarbeit, Ortsgruppenzeitung und sozialen Medien
  • Blackout-Vorsorge auf individueller und kommunaler Ebene

Ziel des Podcast ist es, Menschen, die sich der Kommunalpolitik verschreiben, zu helfen, ihre ehren- oder hauptamtlichen Auf-gaben erfolgreich zu erfüllen und damit einen Beitrag zur Demokratiebelebung in Österreich zu leisten.

Jetzt auf dem YouTube-Kanal und der Website des Freiheitlichen Bildungsinstituts sowie auf Spotify abrufbar.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.
