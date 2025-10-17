Im BRD-Bundestag wurde eine weitere Regel zu Ungunsten der AfD erlassen. Union und SPD verschärfen die Regeln für Ordnungsrufe. Und wer einen Ordnungsruf bekommt, entscheiden ausschließlich die Altparteien.

Foto: Steffen Prößdorf / wikimedia.org (CC-BY-SA-4.0)

Bundestag

17. Oktober 2025 / 09:50 Uhr

Altparteien verhärten Strafen bei “Fehlverhalten” im Bundestag

Die etablierten Blockparteien CDU/CSU und SPD haben im Bundestag eine massive Änderung des Abgeordnetengesetzes erzwungen. Das sogenannte Ordnungsgeld, das Abgeordnete bei schwerwiegendem Fehlverhalten zahlen müssen, steigt von 1.000 auf 2.000 Euro, im Wiederholungsfall sogar von 2.000 auf 4.000 Euro.

Gesetzesänderung zu Ungunsten der AfD

Und jetzt kommt der richtig perfide Teil: Wer und was sanktioniert wird, entscheiden Leute wie Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) oder einer ihrer Vertreter von SPD, Grünen, Linken und CSU. Zuletzt hatte vor allem die AfD-Fraktion Ordnungsrufe im Bundestag abbekommen. Diese kritisiert das als willkürlich.

Zur selben Zeit scheiterte die AfD laut RND einmal mehr damit, den ihr laut Geschäftsordnung zustehenden Vizepräsidentenposten im Bundestag zu besetzen. Der Kandidat der zweitstärksten Fraktion, Malte Kaufmann, erhielt 153 Ja-Stimmen. 414 Abgeordnete stimmten gegen den 48-jährigen Volkswirt aus Heidelberg, zwölf Parlamentarier enthielten sich.

“Frontalangriff gegen die Opposition”

Die AfD kann also nichts dagegen tun, dass nun eine neue, zu ihren Ungunsten eingeführte Regelung gilt: Wenn der Sitzungsleiter einen Abgeordneten binnen drei Sitzungswochen dreimal zur Ordnung ruft, wird nun ebenfalls ein Ordnungsgeld fällig. Drei Ordnungsrufe innerhalb einer Sitzung führen zum sofortigen Verweis aus dem Plenarsaal.

Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Stephan Brandner, nannte die Beschlüsse der Welt zufolge einen “Frontalangriff gegen die Opposition”. Er warf der Koalition zudem vor, sie wolle durch den Ausschluss von Abgeordneten die eigenen Mehrheiten sichern.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

17.

Okt

09:14 Uhr
17. Oktober 2025

Wöginger-Postenschacher zahlt der Steuerzahler: 10.000 Euro für unterlegene Kandidatin

17. Oktober 2025

Budapest statt Wien: Österreich hat als neutrales Land abgesandelt

17. Oktober 2025

ÖVP im Skandal-Sumpf, SPÖ im Babler-Tief, Neos vor Zerreißprobe

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.