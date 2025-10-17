Beate Meinl-Reisinger

Neos-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger trägt das Ihre dazu bei, dass Österreich international nicht mehr als neutrales Land wahrgenommen wird.

Foto: Paul Gruber / BKA

Neutralität

17. Oktober 2025 / 08:54 Uhr

Budapest statt Wien: Österreich hat als neutrales Land abgesandelt

In der Berichterstattung über die Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg geht ein wichtiger Aspekt völlig unter: Österreich hat seinen Ruf als neutraler Ort für Gespräche endgültig verspielt.

ÖVP-Kanzler Chrstian Stocker kann noch so oft Wien als Verhandlungsort für Friedensgespräche anbieten – es hört ihn keiner mehr. Denn spätestens seit der schwarz-grünen Bundesregierung, die sich im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine unmissverständlich auf die Seite der Ukraine geschlagen hatte, ist es vorbei mit der Neutralität Österreichs.

Neos-Außenministerin gegen Interessen Österrreichs

Dass Neos-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger diesen Weg unbeirrt fortgeführt hat und keine Gelegenheit auslässt, um ihre Bereitschaft für einen Nato-Beitritt und ihr gestörtes Verhältnis zur Neutralität kundzutun, trägt zum neuen, von den meisten Menschen im Land nicht gewollten Bild Österreichs in der Welt bei.

Österreich nicht mehr als neutral wahrgenommen

Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass Österreich international als neutrales Land nicht mehr wahrgenommen wird, dann zeigt das jetzt die neueste Entwicklung um das Ringen eines Kriegs-Endes zwischen Russland und der Ukraine. Nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kündigte US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social ein Treffen der beiden in Budapest an. Friedensgespräche werden also nicht mehr in Wien, wie seinerzeit unter Bruno Kreisky, der die Neutralität noch wie eine Monstranz vor sich hergetragen hatte, sondern in der ungarischen Hauptstadt abgehalten.

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

17.

Okt

08:54 Uhr
17. Oktober 2025

Budapest statt Wien: Österreich hat als neutrales Land abgesandelt

17. Oktober 2025

ÖVP im Skandal-Sumpf, SPÖ im Babler-Tief, Neos vor Zerreißprobe

16. Oktober 2025

501.000 Euro für muslimische Pfadfinder: Wut-Rede von Graf über Förder-Irrsinn

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.