Deutsche Schule Independencia bittet Österreicher um Buch-Spenden

Die Österreich-Paraguay Gesellschaft (OE-PY) unterstützt die Deutsche Schule Independencia seit mehr als 13 Jahren mit Austausch-Lehrern, Geldspenden oder Schulbüchern. Letzteres fehlt derzeit, weshalb die Schule nun um Hilfe in Österreich sucht.

Schule gehört zu drei Auswanderer-Kolonien

Die Deutsche Schule Independencia in Paraguay ist seit Jahrzehnten eine wichtige Bildungseinrichtung im Landesinneren. Sie verbindet die deutsche Sprache und Kultur mit der paraguayischen Lebensrealität und bietet Schülerinnen und Schülern eine besondere Ausbildung mit internationalem Horizont. Die Schule gehört zu drei Auswanderer-Kolonien, die etwa drei Autostunden östlich der Hauptstadt Asunción angesiedelt sind.

Bildungsprojekt mit internationaler Dimension

Im Rahmen eines Besuchs führte Walter Asperl, Präsident der Österreich-Paraguay Gesellschaft, ein Gespräch mit wichtigen Vertretern der Schule: dem Direktor, der Finanz-Chefin sowie einem Schüler. Ergänzt wurde die Runde durch Axel Kassegger, Präsident des Freiheitlichen Bildungsinstituts, der sich ebenfalls für Bildungsprojekte mit internationaler Dimension interessiert. Hier das Video dazu:

Gut erhaltene Schulbücher gesucht

Was derzeit fehlt, sind Schulbücher, die für den Unterricht gebraucht werden. Aus diesem Grund übermittelte die Deutsche Schule eine entsprechende Liste, die Sie im Anhang finden. Wer gut erhaltene Bücher zur Verfügung stellen möchte, kann diese an die Vereinsadresse der OE-PY senden: Hetzendorfer Straße 56/Haus 2, A- 1120 Wien.

Geldspende wird beim Steuerausgleich berücktsichtigt

Auch Geldspenden zum Ankauf der Bücher sind erwünscht. Spenden sind direkt auf folgendes Konto möglich: Österreich-Paraguay Gesellschaft – IBAN: AT65 1200 0006 9014 6400, BIC: BKAUATWW oder via PayPal (Kreditkarte).

Als gemeinnütziger Verein ist die Österreich-Paraguay Gesellschaft spendenbegünstigt. Das heißt: Bei Angabe des Geburtsdatums wird die Spende an das Finanzamt gemeldet und automatisch beim nächsten Steuerausgleich berücksichtigt.

Hier finden Sie die Liste der gewünschten Bücher: