Nach wie vor herrscht Krieg in der Ukraine. Nun reisen auch wieder mehr junge männliche Flüchtlinge in die BRD weil Kiew die Ausreisebedingungen gelockert hat. Die Zahl der nun ins Land Kommenden hat sich seit August verzehnfacht.

15. Oktober 2025 / 11:11 Uhr

Anzahl ukrainischer Flüchtlinge steigt wieder

Die Anzahl der in der BRD neu ankommenden jungen, männlichen ukrainischen Asylanten hat sich laut der Welt verzehnfacht. Bis August 2025 kamen wöchentlich rund 100 Ukrainer zwischen 18 und 22 Jahren nach Deutschland. Jetzt sind es etwa 1.000. Auch insgesamt steigt die Zahl der in Deutschland Schutz suchenden Ukrainer immer mehr an.

Über 1.200.000 Ukrainer in Deutschland

Hintergrund dieser nun steigenden Zahlen ist die Tatsache, dass die Ukraine seit Ende August auch im Ausland lebenden jungen Männern die Rückkehr und anschließend die erneute Ausreise erlaubt. Das Mobilisierungsalter liegt nach Angaben Kiews derzeit bei 25 Jahren.

Im Mai wurden laut Innenministerium 7.961 Menschen über das Registrierungssystem “Free” verteilt, im August 11.277 und im September bereits 18.755. Die Betroffenen erhalten keinen Asylstatus, sondern eine Aufenthaltserlaubnis nach Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes mit sofortigem Zugang zu Sozialleistungen und zum Arbeitsmarkt. Zum Stichtag 4. Oktober waren im Ausländerzentralregister 1.293.672 Personen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg registriert. Wie viele das Land wieder verlassen haben, ist unklar.

