Chega-Vorsitzender André Ventura zeigt sich für die Zukunft seiner Partei optimistisch.

Foto: Duke of Winterfell / wikimediacommons.org (GFDL/CC BY-SA)

Portugal

13. Oktober 2025 / 14:49 Uhr

Erfolg für Patrioten bei Kommunalwahlen: Chega erobert zwei Bürgermeistersessel

Mit einem historischen Ergebnis hat die patriotische Chega bei den Kommunalwahlen erstmals Bürgermeisterposten errungen. Offiziellen Ergebnissen zufolge übernehmen die Chega-Vertreter künftig die Führung in den Gemeinden São Vicente auf Madeira und Entroncamento im Zentrum Portugals.

Chega auf Erfolgskurs

„Dies ist ein großer Sieg für die Patrioten. Wir setzen unsere Expansion konsequent fort“, erklärte Parteigründer und Vorsitzender André Ventura zum Wahlerfolg am gestrigen Sonntag. Die 2019 gegründete Chega konnte bei den Kommunalwahlen 2021 noch keinen Bürgermeister stellen. Bei der Parlamentswahl im Mai erreichte die Partei jedoch bereits beachtliche 18 Prozent der Stimmen und etablierte sich als zweitstärkste Kraft im Land.

Kopf-an-Kopf-Rennen in Lissabon

Für Porto und Lissabon gab es gestern noch keine klaren Zahlen. In Lissabon liegen der amtierende Bürgermeister Carlos Moedas von der konservativ-liberalen Partido Social Democrata (PSD) und die Sozialistin Alexandra Leitão gleichauf.

