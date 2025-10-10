Millionen-Förderungen: Presserat prüft wehleidige Beschwerde des “Standard” gegen “Heute”

Ein Bericht der Tageszeitung Heute über Millionen-Förderungen und Inserate für den Standard sorgt für Empörung in der Redaktion des linksliberalen Blattes. Während Der Standard in den vergangenen Jahren selbst ständig Transparenz von Mitbewerbern eingefordert hatte, reagiert man dort nun besonders wehleidig auf öffentliche Zahlen zu den eigenen üppigen Einnahmen.

Millionenförderungen für Standard

Das lachsfarbene Blatt bekam auch im vergangenen Jahr großzügige Förderungen vom Steuerzahler. Laut Heute erhielt Der Standard im Jahr 2024 rund 3,5 Millionen Euro an staatlichen Förderungen und zusätzlich 8,1 Millionen Euro für Inserate öffentlicher Stellen. Alle Angaben stammen aus offiziellen Quellen und sind öffentlich einsehbar.

Berichterstattung über Millionenförderung: Verstoß gegen Pressekodex?

Trotzdem leitete der Österreichische Presserat, der jährlich mehr als 200.000 Euro an Steuergeld erhält, nach einer Leserbeschwerde ein Verfahren gegen Heute ein. Der absurde Vorwurf: Die Darstellung könne „ein falsches Bild“ erzeugen und der „Verächtlichmachung eines Konkurrenten“ dienen. Nun prüft der Presserat, ob Heute gegen den Pressekodex verstoßen hat. Die Verhandlung vor dem Presserat ist für den 22. Oktober angesetzt.



