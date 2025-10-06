Das Buch über Künstliche Intelligenz bietet eine umfassende Analyse der Künstlichen Intelligenz und deren Einfluss auf unsere Gesellschaft, Wirtschaft und Politik

Foto: FBI-Politikschule

FBI-Bildungsarbeit

6. Oktober 2025 / 13:59 Uhr

Künstliche Intelligenz

Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) schickt sich an, unser Leben in den nächsten Jahren grundlegend zu verändern. Mehr noch, sie hat es bereits stark verändert, ohne dass weite Teile der Bevölkerung davon Notiz genommen haben. Einem kleinen Kreis an „Eingeweihten“ steht derzeit eine breite Masse von Menschen gegenüber, die mit der neuen Technologie noch wenig anzufangen wissen. Das muss sich dringend ändern.

In einer Welt, die zunehmend von Algorithmen und automatisierten Entscheidungsprozessen geprägt ist, ist es die Pflicht der Politik, den Blick auf die Chancen und Gefahren dieser Technologie zu schärfen. Dieses Buch bietet eine umfassende Analyse der Künstlichen Intelligenz und deren Einfluss auf unsere Gesellschaft, Wirtschaft und Politik

GRATIS zu beziehen über das Freiheitliche Bildungsinstitut (FBI):
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien

Über das Bestellformular auf:
www.fbi-politikschule.at/publikationen/buecher-und-broschueren
Informationen zu Buchbestellungen und Datenschutz finden Sie unter: www.fbi-politikschule.at/datenschutz

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.
Entgeltliche Einschaltung

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

6.

Okt

13:59 Uhr
6. Oktober 2025

Künstliche Intelligenz

6. Oktober 2025

Bombenalarm bei “Marsch fürs Leben” zeigt wachsende Christenfeindlichkeit

6. Oktober 2025

Wiener “Antifa” mischt sich in Kärntner Gedenkpolitik ein

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram