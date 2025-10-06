Ursula von der Leyen und Impfdosen

Ursula von der Leyen verlor vor allem beim Einkauf der Corona-Impfstoffe, der offensichtlich in geheimer Absprache via Sms mit dem Pfizer-Chef erfolgt sein soll, an Vertrauen.

Foto: European Union, 2021 und Screenshot / Facebook / FPÖ-TV

Europäische Union

6. Oktober 2025 / 14:31 Uhr

Misstrauensantrag im EU-Parlament: „Zeit zu gehen, Frau von der Leyen!“

Die Fraktion der “Patrioten für Europa” im EU-Parlament, zu der auch die FPÖ zählt, hat einen Misstrauensantrag gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eingebracht. Diese Woche wird darüber abgestimmt.

Lange Liste an Verfehlungen

Heute, Montag, meldete sich dazu EU-Abgeordneter Harald Vilimsky (FPÖ) zu Wort – er sagte: „Zeit zu gehen, Frau von der Leyen“. Die Liste der Verfehlungen sei nämlich lang. Vilimsky zählt auf: fehlende Transparenz, Kompetenzüberschreitungen, Gefährdung der europäischen Wirtschaft und eine katastrophale Migrationspolitik.

Der Aufgabe nicht gewachsen

Seit Beginn ihrer Amtszeit habe von der Leyen immer wieder bewiesen, dass sie dieser Aufgabe nicht gewachsen sei. Ihre Politik folge einer realitätsfremden Agenda und richte sich gegen die Interessen der Bevölkerung. Es sei höchste Zeit, dass diese Frau ihren Stuhl räumt – sie stelle eine Gefahr für Europa dar, und dieser Zustand wäre keinen Tag länger tragbar, argumentiert der freiheitliche Europa-Politiker den Misstrauensantrag, den die Fraktion der Patrioten im EU-Parlament eingebracht hat. Weiters betonte der freiheitliche EU-Delegationsleiter:

Mit unserem Misstrauensantrag wollen wir deutlich machen, dass es Konsequenzen haben muss, wenn eine Kommissionspräsidentin die Grundpfeiler der Demokratie missachtet – nämlich die Einhaltung der Verträge, echte Transparenz und den Respekt vor den Sorgen und Ängsten der Menschen in Europa.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

6.

Okt

14:31 Uhr
6. Oktober 2025

Misstrauensantrag im EU-Parlament: „Zeit zu gehen, Frau von der Leyen!“

6. Oktober 2025

Künstliche Intelligenz

6. Oktober 2025

Bombenalarm bei “Marsch fürs Leben” zeigt wachsende Christenfeindlichkeit

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.