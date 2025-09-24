Asylant sticht mit Glasflasche auf Kontrahenten ein

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Asylanten kam es am heutigen Dienstagmittag am Bahnhofsplatz in Traiskirchen (NÖ, Bezirk Baden), der Heimatgemeinde von SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, das vor allem durch sein Asyl-Erstaufnahmezentrum weit über die Grenzen Niederösterreichs bekannt geworden ist. Eine Zeugin alarmierte gegen 12.00 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie ein zunächst mit einer Glasflasche auf seinen Kontrahenten einschlug und danach mit der zerbrochenen Flasche auf ihn einstach.

Algerier und Marokkaner rasch gefasst

Bei Eintreffen der Polizei waren die beiden Migranten, ein 27-jähriger Algerier und ein 26-jähriger Marokkaner, bereits getrennt voneinander geflüchtet – weit kamen sie aber nicht: Einer wurde am Ende des Platzes aufgefunden, der andere eine Straße weiter. Beide wiesen Schnittverletzungen auf, unter anderem im Halsbereich, und wurden zur Behandlung in die Krankenhäuser Wiener Neustadt und Baden gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Hintergründe des Streits sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Unklar ist auch, wie genau beide Männer zu ihren Schnittverletzungen kamen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Quelle: LPD Niederösterreich

