Bevölkerungsaustausch läuft: Moslems stellen in 25 Jahren Mehrheit

Wofür viele Kritiker der Grenzöffnungen 2015 belächelt und in die Verschwörungstheoretiker-Ecke gerückt wurden, droht in 25 Jahren Realität zu werden. Der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, Philipp Peyman Engel, stellte gestern in einem Kommentar für die Welt die These auf, dass Deutschland laut Studien um das Jahr 2050 eine moslemische Mehrheit haben wird, wenn es mit der Einwanderungspolitik so weitergeht wie bisher.

Kritik an den laschen Einbürgerungsgesetzen

Laut Engel ist die illegale Masseneinwanderung nach Deutschland viel zu hoch. Im Land befinden sich viel zu viele Menschen ohne berechtigten Aufenthaltsgrund. In neun von zehn Fällen bekomme jeder den deutschen Pass, der ihn haben möchte – dies stelle laut dem Chefredakteur die deutsche Gesellschaft vor immense Probleme. 2024 erreichte Deutschland mit um die 300.000 Einbürgerungen einen neuen Rekord mit einem 50-prozentigen Plus im Vergleich zum Jahr davor. Fast 30 Prozent der Einbürgerungen bezogen sich auf syrische Staatsbürger.

In Deutschland sind seit 2024 Einbürgerungen nach bereits fünf Jahren möglich. Wenn man besondere „Integrationsleistungen“ erbringen könne, werde einem der Pass sogar nach drei Jahren buchstäblich nachgeschmissen. Diese laschen Gesetze befeuern das Wachstum des moslemischen Anteils in Deutschland maßlos.

Mit dem Islam kommt der gesellschaftliche Druck auf Andersgläubige

Wenn der Anteil von Moslems in der BRD von acht Prozent jetzt schon gewaltige gesellschaftliche Umwälzungen mit sich gebracht hat, was wird bei 50 Prozent geschehen? Momentan müssen deutsche Kinder und Frauen die verfehlte “Willkommenskultur” der schein-konservativen Union und ihrer linken Helfer ausbaden. In Problemschulen sind deutsche Kinder aufgrund ihres Aussehens und Glaubens von Diskriminierungen wie Mobbing bis hin zu offener Gewalt durch moslemische Schüler ausgesetzt. Auf Mädchen wird Druck ausgeübt, sich weniger freizügig zu kleiden, um von selbsternannten Sittenwächtern in Ruhe gelassen zu werden. Der seit Jahren registrierte Anstieg von Antisemitismus lässt sich klar auf die illegale Masseneinwanderung von Moslems nach Deutschland zurückführen.

Entwicklung in Österreich ziemlich gleich

Da Masseneinwanderung von Moslems, fehlende Abschiebungen in arabische Länder, “Geburten-Dschihad” und Einbürgerungen über die Asyl-Schiene auch Österreich massiv betreffen, kann man davon ausgehen, dass genannte Entwicklungen auch hierzulande eintreten werden. Wer in öffentliche Kindergärten oder Schulen größerer Städte schaut, sieht die Demografie von morgen: Sprachwirrwarr mit Deutsch als Fremdsprache, Islamisierung und autochthone Schüler zunehmend in der Minderheit.

Warnung vor Islamisierung muss beachtet werden

Die Prognose einer moslemischen Mehrheit für die BRD in 25 Jahren muss ernst genommen werden. Wer glaubt, dass sich dadurch in Deutschland nichts ändern werde, irrt sich gewaltig. Ein Beispiel für vollendete Islamisierung ist der Libanon, der im Jahre 1932 noch eine christliche Mehrheit von etwa 55 Prozent aufgewiesen hat. Durch die höheren Geburtenraten bei den Moslems wurden in den 1960er-Jahren die Christen zum ersten Mal Minderheit im Land. Während des libanesischen Bürgerkriegs waren Christen Pogromen ausgesetzt und mussten, sofern sie überlebten, ihre Heimat verlassen; dadurch sank ihr Anteil auf 30 Prozent. Der Libanon wird heute teilweise von der Terrormiliz Hisbollah beherrscht, die großen Einfluss auf das politische Tagesgeschäft ausübt.