Vom eigenen Pfleger missbraucht: Afghane verging sich an dementer Pensionistin

Eine 82-jährige an Demenz erkrankte Wienerin, nach dem Tod ihres Mannes besonders schutzbedürftig, wurde in ihrer eigenen Wohnung von einem ihrer Betreuer sexuell missbraucht. Das abscheuliche Verbrechen wurde auf Video dokumentiert, der mutmaßliche Täter, ein 25-jähriger Afghane, sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Opfer leidet unter Demenz

Die Frau hatte ihren Mann bis zu dessen Tod im Jahr 2024 gepflegt und vier Kinder großgezogen. Nach dem Verlust ihres Partners verschlechterte sich ihr psychischer Zustand rapide und eine Demenz wurde diagnostiziert.

Installierte Kameras deckten Missbrauch auf

Um ihre Mutter zu schützen, installierte ein Sohn Kameras in der Wohnung. Dennoch benötigte die Wienerin professionelle Hilfe. Eine erste Anfrage bei einer bekannten Pflegeeinrichtung wurde abgelehnt: Die Mitarbeiter dürften „nicht gefilmt werden“. Schließlich fand die Familie Unterstützung bei einem anderen Verein.

Am Donnerstag kam es zu der grausamen Tat. Das Opfer ist schwer traumatisiert, leidet unter ständigen Weinkrämpfen.

Kickl: Kriminelle Asylanten gehören “NICHT und NIEMALS in unser Land!”

Auch FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl meldete sich zu dem erschütternden Fall migrantischer Gewalt gegen eine hilflose Seniorin zu Wort. Auf Facebook schrieb er:

Sind das die “Fach- und Pflegekräfte“, auf die uns die Systemparteien so einschwören? Müssen wir nicht nur um unsere Töchter, sondern auch um unsere Großmütter Angst und Sorge haben, dass sie – pflegebedürftig nach einem langen arbeitsreichen Leben – derartigen ,”Pflege-Kräften“ hilflos ausgeliefert werden? Was wäre passiert, wenn man diesen Verbrecher nicht überführen hätte können? Niemand möchte sich vorstellen, wie lange die hilflose Frau möglicherweise gepeinigt worden wäre…

Kickl stellte klar: Alle kriminellen und gewalttätigen ,”Schutzbedürftigen“, für die “unsere Töchter, Mütter und Großmütter” nur ,”Freiwild“ seien, würden gehören “NICHT und NIEMALS in unser Land!” gehören. Doch dafür brauche es einen grundlegenden Systemwechsel – möglich sei das nur mit einem freiheitlichen Volkskanzler.