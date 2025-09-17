Um 44 Millionen Euro: Regierung kauft weiterhin Corona-Impfstoff ein

Die Bundesregierung hat seit Beginn der Corona-Pandemie hunderte Millionen Euro in die Beschaffung von Covid-Impfstoffen investiert – und tut dies bis heute. Denn obwohl man heuer nicht einmal 11.000 Dosen verimpft hat, werden weiterhin Vakzine bestellt.

Millionen für nutzlose Impfungen

Den FPÖ-Nationalratsabgeordneten Harald Schuh ärgert das: Dass die Ampel-Regierung 44 Millionen Euro für 1,5 Millionen Impfdosen ausgibt, kann er nicht verstehen. Unverständlich sei es, dass man bei Pensionisten spare, aber weiterhin so viel Geld für die Impfstoffe ausgibt, obwohl die Pandemie längst vorbei ist.

EU-Verträge zwingen zur Nachbestellung

Das Gesundheitsministerium rechtfertigte sich mit EU-Verträgen aus der Pandemiezeit. Man rufe nur die kleinstmögliche Menge ab. Von dieser Menge werden am Ende wohl trotzdem die allermeisten Impfdosen vernichtet. Die Dauer von Pandemien ist bekannt, deshalb konnte auch der Virologe Klaus Stöhr gegenüber ServusTV nicht nachvollziehen, wieso man für die Zeit nach dem absehbaren Ende der Pandemie noch Impfstoffe bestellt. Ein Ausstieg aus solchen Verträgen wäre ebenfalls sehr teuer.

Regierung offensichtlich unfähig, auszusteigen

Wer solche Verträge unterschrieben hat (wohl einer der drei grünen Gesundheitsminister während der Corona-Zeit) und welche Ausstiegs-Szenarien es aus solchen Vereinbarungen gäbe, muss wohl der von den Freiheitlichen vorbereitete Corona-U-Ausschuss klären. Denn die Bundesregierung hat offensichtlich keine Ambitionen dazu – sie kauft lieber weiter um Steuergeld-Millionen nicht benötigte Impfstoffe ein.