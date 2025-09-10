Donald Trump macht derzeit durch einen einfachen Restaurantbesuch von sich reden. Während er so ein Zeichen für die heimische Gastronomie setzte, wurde er von ein paar Linken dabei wüst beschimpft.

Foto: Tennessee / depositphotos.com

USA

10. September 2025 / 11:49 Uhr

Trump bei Restaurantbesuch als “Hitler” beschimpft

US-Präsident Donald Trump besuchte zusammen mit Außenminister Marco Rubio, Vizepräsident J.D. Vance und Verteidigungsminister Pete Hegseth ein Restaurant in der amerikanischen Hauptstadt Washington. Hintergrund dieses Lokalbesuchs war, dass Trump ein Zeichen setzen wollte.

Trump will heimische Wirtschaft stärken

Der amerikanische Präsident wollte zum einen zeigen, dass Washington dank seines verstärkten Polizeieinsatzes gegen die grassierende Kriminalität sowie dem massiven Aufgebot an Bundesbeamten nun deutlich sicherer geworden ist. Zum anderen wollte er ein Zeichen setzen, dass die Leute wieder mehr in Restaurants essen gehen und so die Gastronomie stärken sollen.

Entsprechend wurde Trumps Lokalbesuch auch laut der Berliner Zeitung von Erika Polmar, Direktorin der Independent Restaurant Coalition, gelobt: “Es ist nie wichtiger gewesen, die Bedeutung unabhängiger Restaurants zu würdigen.” Allerdings gab es auch einige linke Störer, die sich diese Gelegenheit nicht entgehen ließen. Jedoch gab selbst die eher linke Berliner Zeitung zu, dass es eine sehr kleine Gruppe von Roten war, die dort Parolen rief wie “Free DC”, “Free Palestine” und “Trump ist der Hitler unserer Zeit”.

Wer im Glashaus sitzt…

Aber selbst hier zeigt sich die Verblendung der heutigen Linken. Wie kann Trump der “Hitler unserer Zeit” sein, wenn er Israel und die Juden unterstützt? Der echte Hitler hätte wohl eher die andere Seite unterstützt, und genau genommen hat er das sogar getan; man denke an seine Freundschaft mit dem Großmufti von Jerusalem. Linke, die einerseits Trump mit Hitler vergleichen und gleichzeitig “Free Palestine” rufen, machen sich mehr als nur lächerlich. Zumal im Cicero vor Kurzem erklärt wurde, was diese Parole wirklich bedeutet. Der Autorin Antje Jelinek zufolge ist sie ein Aufruf dazu, “dass die Palästinenser die Juden vertreiben wollen, und zwar komplett”. Ihr zufolge ist “genau das mit ‘Free Palestine’ gemeint”.

Die linken Störer bezeichneten also den Mann als “Hitler”, der die Juden unterstützt, während sie selbst für diejenigen Parolen brüllen, die die Juden vernichten wollen. Da fragt man sich, wer hier der wahre “Hitler” ist. Nun, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Und wer Judenhasser, die Israel vernichten wollen, unterstützt, sollte andere Leute nicht als “Hitler” bezeichnen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

10.

Sep

11:49 Uhr
10. September 2025

Trump bei Restaurantbesuch als “Hitler” beschimpft

10. September 2025

Linke Sprößlinge verlieren gegen Altvater und Medienmogul Rupert Murdoch

10. September 2025

These vom “blitzradikalisierten” Einzeltäter wankt: Villach-Terrorist war vor Anschlag im Irak

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.