AfD-Todesserie findet seit Jahren statt

Inzwischen haben wir mehrfach über die Häufung toter AfD-Politiker vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen berichtet (zuletzt hier). Nun stellte sich dank der Youtube-Seite UnzensiertTV (nicht mit uns verwandt) heraus, dass dies offensichtlich schon seit Jahren so geht.

108 tote AfD-Politiker

UnzensiertTV verwies die an diesen besorgniserregenden Ereignissen interessierten Zuschauer auf eine X-Seite, wo die Namen vieler verstorbener AfDler aufgelistet sind. Bei den meisten trat der Tod “plötzlich und unerwartet” ein. Aufgelistet werden die Namen der AfD-Politiker, die von 2020 bis 2022 verstorben sind. Allein in diesen drei Jahren sind 108 Politiker der AfD gestorben. Einige waren gerade einmal Anfang oder Mitte 30. Manche erst Anfang oder Mitte 40.

Anscheinend fanden diese Todesfälle außerhalb großer Wahlen statt und sind deswegen nicht weiter aufgefallen. Anders als die sieben aktuellen Todesfälle bei der AfD. Besagte blaue Partei hatte 2020 übrigens knapp 32.000 Mitglieder. Von allen im Bundestag vertretenen Parteien hatte sie damit die wenigsten Mitglieder und sie stellte damals auch noch deutlich weniger Politiker als heute. Trotzdem hatte sie 2020 28 tote Politiker zu beklagen. Das ist mehr als verdächtig.

Der Fall Franz Wiese

Es ist natürlich schwer, über all diese AfD-Politiker Einzelheiten herauszufinden. Immerhin handelt es sich um 108 Tote, die politische Ämter bekleideten. Außerdem geht die Liste nur bis 2022. Sucht man im Internet nach AfDlern, die 2024 gestorben sind, findet man nichts. Googelt man “Tote AfD Politiker 2022” findet man auch nichts, außer eben den aktuellen Meldungen. Erst wenn man nach den einzelnen Personen selbst sucht, findet man etwas. Beispielsweise bei Franz Wiese, der die Merkel-muss-weg-Mittwochs-Demos vor dem Kanzleramt organisiert hatte. Auch er starb “plötzlich und unerwartet”.

Linke Medien wie nd-aktuell behaupteten, sie hätten “Informationen aus AfD-Kreisen”, und laut diesen “soll Wiese schon länger gesundheitlich angeschlagen gewesen sein und sich zuletzt um die Weihnachtstage herum angeblich auch noch mit dem Coronavirus infiziert haben. Dazu erklärt die Fraktion auf Anfrage: ‘Über die Todesursache liegen uns keine Erkenntnisse vor, Spekulationen und Instrumentalisierung verbieten sich an dieser Stelle.'” Die AfD hat in diesem Fall auf ihrer Webseite keine Todesursache genannt.

Inzwischen 17 Tote in NRW

Nun mag sich manch ein Leser fragen, warum der Autor dieses Artikels sich ausgerechnet Wiese aus einer Liste von 108 Personen herausgepickt hat? Ganz einfach, weil er Wiese einige Male begegnet ist und dieser tatsächlich keinen gesundheitlich allzu fitten Eindruck machte. Ich mochte Wiese und machte mir Sorgen um ihn. Aber auch für mich kam sein Tod überraschend, und nun frage ich mich angesichts dieser gigantischen Todesserie, ob nicht doch mehr dahinter steckt.

Er machte jedenfalls bei unseren letzten Begegnungen nicht den Eindruck, als würde er bald sterben. Aber: “Nach Angaben seiner Familie ist Franz Wiese am 30.12.21 in häuslicher Umgebung eingeschlafen.” Jetzt stellt sich die Frage, ob das eine natürliche Ursache hatte? Und ja, es tut auch mir weh, solche Fragen zu stellen. Zumal der ganze Schrecken kein Ende zu nehmen scheint, denn t-online spricht nun von 17 Todesfällen bei der NRW-Wahl. Also ist noch einer dazugekommen, aber der Webseite ist nicht bekannt, wer. Sie erklärt: “Bei einem Todesfall ist die Partei oder Wählergruppe bisher nicht bekannt, die Person gehörte aber nicht der AfD an.” Auch auf der Google Maps-Karte zu dem Thema wird der 17. Name noch nicht aufgelistet.

Regierung behauptet, das sei normal

Und trotzdem behauptet ein Sprecher der NRW-Landeswahlleiterin Monika Wissmann gegenüber t-online: “Angesichts der Vielzahl der bei Kommunalwahlen zu vergebenden Sitze und der Bewerberinnen und Bewerbern hierzu ereignen sich bedauerlicherweise immer Todesfälle.” Demnach gebe es keine Erkenntnisse, dass die Zahl der Todesfälle signifikant erhöht sein könnte.

Wir zitierten jedoch bereits in unserem letzten Artikel zu dem Thema den Account von GFrei-News: “Die Presse lügt – bei 6 großen Kommunalwahlen seit 2020 gab es nur 2 Tote (beide auch AfD). Das Massensterben in NRW ist nicht normal!” Aber inzwischen wissen wir, es ist nicht nur etwas faul im Staate NRW sondern im ganzen Lande BRD.