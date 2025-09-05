Schweden halbiert Mehrwertsteuer – unsere Regierung aber schläft!

Während sich die Verlierer-Ampel derzeit abmüht, den sogenannten Österreich-Aufschlag loszuwerden (Kanzler Christian Stocker will ja in Brüssel anrufen), halbiert Schweden die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Dabei ist das skandinavische Land von der Inflation bei Weitem nicht so betroffen wie Österreich, das den unrühmlichen Europa-Rekord von 4,1 Prozent hält.

Zeitlich befristet

Die Senkung der Mehrwertsteuer von zwölf auf sechs Prozent soll zeitlich befristet von April 2026 bis Dezember 2027 gelten. Mit dieser Maßnahme will die Mitte-Rechts-Koalition in Schweden den privaten Haushalten helfen und die Konjunktur ankurbeln. Denn die Menschen geben aufgrund der hohen Belastungen weniger Geld aus, was wiederum die Wirtschaft schwächt.

Verlierer-Ampel gegen Senkung

ÖVP-Kanzler Stocker sprach sich bisher gegen eine solche Senkung der Mehrwertsteuer aus. Nur FPÖ-Chef Herbert Kickl hatte diese Idee als Soforthilfe für die teuerungsgeplagten Menschen beim Oe24-Sommergespräch – nicht zum ersten Mal – ins Spiel gebracht.