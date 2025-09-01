Ältere und Ausländer besonders betroffen: Arbeitslosigkeit steigt auf sieben Prozent

Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist im August erneut deutlich gestiegen. Die jüngsten Zahlen des Arbeitsmarktservice (AMS) zeigen: Insgesamt waren 367.120 Personen beim AMS gemeldet, davon 301.421 arbeitslos und 65.699 in Schulung. Die Arbeitslosenquote kletterte auf sieben Prozent, ein Plus von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark betroffen sind ältere Arbeitnehmer über 50 Jahre – hier stieg die Arbeitslosigkeit um sechs Prozent. Auch bei arbeitslosen Ausländern geht die negative Entwicklung ungehindert weiter.

Arbeitslosigkeit unter Ausländern besonders gewachsen

Laut AMS verzeichnete diese Gruppe einen überproportionalen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Während die Zahl österreichischer Arbeitsloser im Vorjahresvergleich moderater stieg, nahm die Arbeitslosigkeit unter den Fremden deutlich zu.

Was macht die Verlierer-Ampel den ganzen Tag?

FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch rechnete deshalb mit der weiterhin erfolglosen Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos ab:

Angesichts der aktuellen AMS-Zahlen für den August 2025 muss man sich schon fragen, womit diese Chaos-Truppe aus ÖVP, SPÖ und Neos den ganzen Tag ihre Zeit verbringt. Sinnvolle Arbeit für unser Land und seine Bevölkerung kann es wohl nicht sein. Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit von 4,2 Prozent inmitten der sommerlichen Hochsaison im Tourismus und Bau ist schlichtweg eine Zahl des Versagens.

“Alles geht den Bach hinunter”

Was unter dieser Regierung passiere, sei mittlerweile brandgefährlich und vernichte so ziemlich alles, was Generationen nach zwei Weltkriegen aufgebaut hätten, erklärte Belakowitsch:

Diese Regierung läuft auf einem Eis Schlittschuh, das bereits zu knirschen beginnt. Ob Wirtschaft, Bildung oder Soziales, alles geht den Bach hinunter, und die Bürger im Land, die alles finanzieren müssen, können sich ihr Leben nicht mehr leisten. Dieses “Trio Infernal” richtet Österreich weiter zugrunde und lächelt dazu.