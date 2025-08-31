Musk: Wenn die Deutschen nicht AfD wählen, ist es das Ende Deutschlands

Der US-Milliardär Elon Musk hat erneut zur Wahl der AfD aufgerufen. Mit einem Post auf seiner eigenen Plattform X empfahl er den Deutschen, bei den anstehenden Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen die AfD zu wählen. Seine dringende Warnung: „Entweder Deutschland wählt @AfD oder es ist das Ende Deutschlands“.

AfD in NRW stark wie nie

Umfragen sehen die Partei in Nordrhein-Westfalen so stark wie nie zuvor – und das wenige Tage vor der Wahl am 14. September. Auslöser für Musks erneute Wahlempfehlung war ein Abkommen in Köln, das CDU, SPD, FDP, Grüne, Linke, Volt und die Satirepartei „Die Partei“ unterzeichnet haben. Die Vereinbarung verpflichtet dazu, im Wahlkampf nicht über Migration und die damit verbundenen Probleme sprechen zu wollen. Nur die AfD wollte das Thema nicht totschweigen und unterzeichnete nicht.

Laut Forsa liegt die AfD in Nordrhein-Westfalen bei rund 32 Prozent und damit nur knapp hinter der der regierenden CDU. In Köln erreicht sie mittlerweile 23 Prozent. In eigentlich sozialdemokratisch geprägten Städten wie Gelsenkirchen und Duisburg könnte die AfD stärkste sogar Kraft werden.