Junge Französin schlug tschetschenischen Räuber in die Flucht

In den frühen Morgenstunden am Montag, dem 25. August 2025, klickten für einen 48-jährigen Tschetschenen nach einem gescheiterten Raubversuch die Handschellen. Eine junge Französin hatte ihren ganzen Mut zusammengefasst und sich dem Räuber entgegengestellt.

Gescheiterter Raubversuch

Kurz vor Mitternacht hatte der Tschetschene eine Weinbar in Wien-Neubau betreten und von der 27-jährigen Angestellten Geld gefordert. Die Barfrau befand sich in dem Moment mit dem Räuber allein im Lokal und rief um Hilfe, als dieser seine nicht erfüllte Forderung mit einem gezückten Messer unterstrich. Eine an der Bar vorbeigehende 22-jährige französische Austauschstudentin vernahm den Hilferuf und betrat das Lokal. Dort war der Tschetschene vom Einschreiten der Studentin überrumpelt und ergriff mit einer Flasche Likör die Flucht.

Kurze Verfolgung

Die Französin nahm gemeinsam mit der Barfrau die Verfolgung des gescheiterten Räubers auf und verständigte dabei die Polizei. Nach kurzer Zeit trafen Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt ein und konnten den Tschetschenen festnehmen. Bei dem Mann wurden ein Klappmesser und der entwendete Likör sowie diverse auf Drogenkonsum hinweisende Gegenstände gefunden. Gegen den 48-Jährigen wurde Anzeige wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubs erstattet. Er befindet sich zurzeit in Polizeigewahrsam. Quelle: LPD Wien