Florian Scheuba und Justiz

Auch unter dem Deckmantel der Satirefreiheit ist nicht jede Behauptung straffrei. Das musste jetzt Florian Scheuba vor Gericht zur Kenntnis nehmen.

Foto: Manfred Werner (Tsui) / Wikimedia CC BY-SA 3.0 / AJEL / pixabay.com

Der Standard

30. August 2025 / 10:00 Uhr

Schuldspruch gegen Florian Scheuba: Justiz zeigte Satiriker Grenzen auf

Florian Scheuba plaudert gerne über Politik – und wenn er dabei Behauptungen aufstellt, die den Betroffenen nicht gefallen, wird sofort die Satirefreiheit ins Spiel gebracht. Das Oberlandesgericht Wien (OLG) zeigte dafür aber kein Verständnis.

Wegen übler Nachrede verurteilt

Dem Satiriker Scheuba dürfte das Lachen vergangen sein, als das OLG Wien ein Urteil gegen ihn wegen übler Nachrede bestätigte und eine Geldstrafe in Höhe von 7.000 Euro, die Hälfte davon bedingt, ausgesprochen hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Scheubas Anwältin, Maria Windhager, plant einen Erneuerungsantrag an den Obersten Gerichtshof, um ein neues Verfahren zu erreichen. Das berichtete unter anderem auch Die Presse.

Bundeskriminalamt-Direktor Untätigkeit vorgeworfen

Angestrengt hatte den Prozess Bundeskriminalamt-Direktor Andreas Holzer. Scheuba hatte ihm im September 2021 in einer Kolumne der Tageszeitung Der Standard bei den Ermittlungen zum „Ibiza-Video“ Untätigkeit vorgeworfen. Scheuba schrieb wörtlich von einem „unvollständigen Aktenvermerk“, „rätselhafter Untätigkeit“ und „folgenschwerer Arbeitsverweigerung“.

Rückschlag für Satirefreiheit

Gegen diese schweren Vorwürfe wehrte sich Holzer – vorerst erfolgreich. Ob der neuerliche geplante Rechtsgang des Satirikers, der in politischen Sendungen gerne seinen Senf dazu gibt, erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Seine Anwältin Windhager hat sich nach dem Schuldspruch auf dem Kurznachrichtendienst Blue Sky über den Schuldspruch enttäuscht gezeigt – sie schrieb wörtlich (inklusive Tippfehler):

Besorgnis erregend: dem Urteil wurde der (schlechtest mögliche) Bedeutungsinhalt zugrunde gelegt, @florianscheuba.bsky.social u @standard.at das Wort im Mund umgedreht. Eine schwerer Rückschlag für die Meinungs- und Statirefreiheit. Ich hoffe auf einen erfolgreichen Erneuerungsantrag beim OGH.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

30.

Aug

10:00 Uhr
30. August 2025

Schuldspruch gegen Florian Scheuba: Justiz zeigte Satiriker Grenzen auf

30. August 2025

Autismus-Raten steigen: US-Regierung kündigt Ursachenforschung an

29. August 2025

Landbauer: Politischer Islam ist existentielle Bedrohung für Österreich

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.